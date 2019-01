Horóscopo Chino para hoy 22 de enero

BUEY hoy 22/01/2019

Experimentarás acaloradas discusiones con personas de tu entorno personal. No te dejes llevar por los disgustos. Finalmente quedará atrás esa etapa de tensión y roces en la pareja, se aproximan mejores momentos, disfrútalos. Tu futuro inmediato económico dependerá en gran medida de ciertas determinaciones que deberás tomar hoy. Precaución.

CABALLO hoy 22/01/2019

Si sientes que esta oportunidad que se te presenta no te convence, lo mejor es quedarse a resguardo y esperar a la próxima. El amor ideal no existe, sí existe el equilibrio entre el amor ideal y el real. Así que, sal de esa fantasía en la que vives. Que el tema económico no sea tu único tema de conversación. Los problemas del trabajo déjalos allá, donde deben estar.

CABRA hoy 22/01/2019

No podrás evitar sentirte ensimismado y con pocas ganas de interactuar con la gente. Buscarás la quietud de la soledad. No caigas en viejos hábitos que sabes terminarán afectando negativamente a la integridad de la pareja. Contrólate. No podrás soportar más los arranques por parte de tus superiores y caerás en acaloradas discusiones. Cuidado.

CERDO hoy 22/01/2019

Grandes determinaciones deberás tomar en el día de hoy. Aun poniendo todo de tu parte quedarás con una gran sensación de vacío. Pese a tus rotundos esfuerzos por cambiar ciertas actitudes de tu personalidad, te será completamente imposible hacerlo. Gracias a la eficiente manera que tienes de organizarte lograrás concluir con todas las obligaciones para la fecha.

CONEJO hoy 22/01/2019

Procura no ser tan estructurado en la vida. Existen ciertas sorpresas que hacen que valga la pena tomar ciertos riesgos. No sirve de nada que te encierres a llorar por un amor que ya terminó. Aprovecha el fin de semana para distraerte con amigos Deberás reformular ciertas metas a largo plazo que se han vuelto, de momento, inalcanzables. No te sobrepases.

DRAGON hoy 22/01/2019

Si tenías en mente la posibilidad de mudarte o redecorar tu casa, hoy una de estas posibilidades se hará efectiva. Prepárate. Tenías todas las energías puestas en esta relación, pero ahora sientes que ya no te entusiasma. Aclara tu situación. Siempre tienes un as en la manga, pero esta vez surgirá un hecho imprevisto te dejará atónito, sin saber qué hacer.

GALLO hoy 22/01/2019

Dejarás atrás las disputas y decidirás darle prioridad a los afectos. Comienza por un llamado o una visita sorpresa a tu familia. Sabes que los pequeños detalles son los que avivan las relaciones. Un regalo simple hará que tu pareja muera de amor. Cuando algo o alguien amenacen tu seguridad financiera, descubrirás que no estás solo. Tus colegas estarán de tu lado.

MONO hoy 22/01/2019

Llegarás a la instancia en la que deberás recurrir a cada posibilidad de solución que tengas al alcance de la mano. No permitas que tu pareja proyecte sus inseguridades de relaciones anteriores en ti. Muéstrale que eres completamente diferente. La suerte estará de tu lado en las determinaciones que tomes en la jornada, en lo que a lo laboral se refiere.

PERRO hoy 22/01/2019

Lograrás ver ciertos factores de personas cercanas a ti que permanecían ocultos. No niegues la realidad que has visto tú mismo. Jornada complicada a nivel sentimental en la que deberás enfrentar ciertas riñas domesticas, pero que se solucionarán solas. No podrás dilatar la toma de ciertas determinaciones de índole profesional por mucho más tiempo. Decídete.

RATA hoy 22/01/2019

Deberás atravesar momentos de muchos nervios durante la mañana de la jornada de hoy. Esto te dejará tenso por le resto del día. Prepárate para vivir una noche especial. Las vibraciones son de lo más positivas para el amor y la conquista. Disfrútala. Debes intentar ser menos severo a la hora de juzgar a tus subordinados, especialmente a los más inexpertos.

SERPIENTE hoy 22/01/2019

Eres hiperactivo y te aburrirá ocupar tu tiempo siempre en lo mismo. Aparecerá la posibilidad de un cambio laboral, acéptalo. Estás enamorado y no tiene que darte vergüenza reconocerlo. Después de algunos fracasos, al fin encontraste a tu media naranja. Tu buen olfato para los negocios te ha permitido saldar algunas deudas y mejorar tu cuenta bancaria. Buen trabajo.

TIGRE hoy 22/01/2019

Deberás posponer ciertas reuniones con amigos debido a circunstancias más allá de tu control. Explícaselos en detalle. Jornada especial para compartir momentos cercanos con la pareja. Busca iniciar alguna actividad para romper la rutina. Jornada laboral típica, sin mayores complicaciones, todo marchará como de costumbre. Se resuelven ciertos problemas.

