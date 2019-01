Horóscopo Chino para hoy 21 de enero

Inicia tu semana con las mejores predicciones, mismas que solo podrás encontrar en el portal del Horóscopo Chino.

BUEY hoy 21/01/2019

Tu capacidad de concentración se verá tremendamente reducida en el día de hoy, mucho cuidado al manejarte. No lograrás controlarte a la hora de entablar ciertas discusiones en la pareja, y terminarás equivocándote. Precaución. Las vicisitudes te abordarán por todas las direcciones durante la jornada de hoy. No te permitas flaquear.

BUEY características del signo.

CABALLO hoy 21/01/2019

Podrás dedicarle un poco de atención a tus seres amados en la jornada de hoy. No desperdicies el día en banalidades sin sentido. Día propicio para diálogos familiares. Encontrarás la manera y el espacio para hacer por fin formal la relación con tu pareja. Deberás trabajar en conjunto con un para laboral que no es de tu agrado hoy. Establece las reglas de antemano.

CABALLO características del signo.

CABRA hoy 21/01/2019

Dale crédito a tus intuiciones, es la única manera de escalar posiciones rápidamente. Pero que el éxito no te maree. Tu pareja te fue infiel y ahora vuelve arrepentida a buscar tu perdón. Analiza bien qué harás, después no hay vuelta atrás. Desconfía de propuestas económicas que pueden resultar engañosas. Estudia bien cada detalle antes de firmar algo.

CABRA características del signo.

CERDO hoy 21/01/2019

Encontrarás a la tensión en cada lugar al que vayas en el día de hoy. La mejor solución será permanecer en silencio. Grandes experiencias los aguardan en la jornada de hoy. Darán un paso decisivo para el futuro de la relación durante el día. Grandes ideas te tomarán por asalto en la jornada de hoy, llenándote de esperanzas de crecimiento a futuro.

CERDO características del signo.

CONEJO hoy 21/01/2019

Se presentará la oportunidad de un viaje, que te servirá para ponerte en contacto con personas con intereses similares a los tuyos. Hace tiempo que notas que tu pareja está atravesando momentos de crisis. Lo mejor sería poner las cartas sobre la mesa. Las relaciones laborales entran en un cono de conflictos. Trata de mantenerte al margen si quieres salir ileso.

CONEJO características del signo.

DRAGON hoy 21/01/2019

No puedes vivir a base de banalidades. Deberás llegar a la instancia en la que entiendas que tu realidad es otra. No busques el amor en los brazos de cuanta persona conoces. Trata de ser más cauto con tus sentimientos. No permitas que tu actitud competitiva te convierta en una persona despreciable ante tus pares laborales. Cuidado.

DRAGON características del signo.

GALLO hoy 21/01/2019

Respetas las creencias de los demás, pero hoy no harás caso a los consejos que te den, preferirás actuar por tu cuenta. Te sientes confundido en esta relación. Lo mejor es ordenar los sentimientos antes de hablar con tu pareja. Sé sincero. La libertad de elección te brindará la posibilidad de desplegar toda tu creatividad. No te ates a las decisiones de los demás.

GALLO características del signo.

MONO hoy 21/01/2019

Abrirás un nuevo capitulo en tu vida durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo grandes satisfacciones a nivel personal. No cierres todos los canales de comunicación con tu pareja solo porque experimentaste algunos inconvenientes con ella. La jornada laboral pasará más rápido de lo que pensabas, dejándote libre para descansar el resto del fin de semana.

MONO características del signo.

PERRO hoy 21/01/2019

La tensión y la discordia parecerán haber tomado tu vida por asalto, siguiéndote a cada lugar al que acudas. Mucho cuidado. No dejes que las determinaciones de tu pasado te atormenten más de lo necesario. Acepta tu pasado como parte de ti. Te pondrás en una situación difícil por voluntad propia al confiar en las personas equivocadas para administrar tu capital.

PERRO características del signo.

RATA hoy 21/01/2019

Se presentará la oportunidad de ponerle final a preocupaciones que te agobiaran desde hace tiempo. No la desperdicies. Mantén con tu familia política una relación más estrecha, pero evita los comentarios sobre tu vida de pareja. No dejes que tu ego se interponga a tu razón. Aprende a tomar las criticas constructivas como tales. Baja los decibeles.

RATA características del signo.

SERPIENTE hoy 21/01/2019

Eres hiperactivo y te aburrirá ocupar tu tiempo siempre en lo mismo. Aparecerá la posibilidad de un cambio laboral, acéptalo. Estás enamorado y no tiene que darte vergüenza reconocerlo. Después de algunos fracasos, al fin encontraste a tu media naranja. Tu buen olfato para los negocios te ha permitido saldar algunas deudas y mejorar tu cuenta bancaria. Buen trabajo.

SERPIENTE características del signo.

TIGRE hoy 21/01/2019

Deberás dejar de lado todo tipo de sentimentalismos si pretendes ser respetado en tu ambiente de trabajo. Muéstrate decidido. Jornada propicia para romper la rutina. Sorprende a tu pareja con un presente, o una salida sorpresa juntos. Te resultará imposible adelantar tu trabajo para el día de hoy debido a constantes interrupciones e imprevistos. Paciencia.

TIGRE características del signo.

