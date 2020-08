Este es el horóscopo Chino para hoy 20 de agosto de 2020

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 20 de agosto de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Has buscado mucho la solución a tu problema y la lógica te dice claramente cual es esta, pero la intuición te obliga a seguir buscando. Llegó el momento de pensar con la cabeza fría y oír a lo que dice claramente el sentido lógico. Esta es una situación donde debes descartar las soluciones que no funcionaron y aceptar la única que queda por extraña que parezca.

Horóscopo chino serpiente

Te has dado cuenta de pronto que hay gente que te imita y te preguntas cuales podrán ser sus intenciones. Piensas que puede ser por burla o a veces te parece amenazante. No es así. La respuesta es sencillamente: por admiración. Que no te quede duda, tienes muchos valores admirables y por eso es que se te imita. Has trabajado mucho para perfeccionarte y es lógico volverse en modelo para otros.

Horóscopo chino tigre

¡Prepárate! Estás a punto de recibir algo muy importante. Esto es lo que necesitas, más no lo que estabas esperando. Es una situación que puede cambiarlo todo para bien siempre y cuando reconozcas la oportunidad y sepas aprovecharla. Este es un día para mantener los ojos bien abiertos y abrir la percepción a cualquier cosa que se te acerque. Una de ellas es esa oportunidad.

Horóscopo chino gallo

Tienes una gran capacidad y un talento inesperado, pero tienes que desarrollarlos. El talento tiene dos partes: la natural facilidad y la capacidad que sólo se desarrolla con la práctica. Hoy es un día para enfocarse a esa práctica y hacer que tu talento brille por si solo. Ese brillo te traerá eventualmente las recompensas que buscas. Tienes un gran camino por recorrer y mucho que cosechar.

Horóscopo chino búfalo

Sal de la depresión. La amargura y la tristeza se han ido apoderando de ti y en algún modo esto es justificado por la gran cantidad de problemas y frustraciones, pero no puedes dejar que el lado negativo gane y no te permita moverte más. Respira hondo y limpia tu mente de pensamientos oscuros. Deja que tu luz interna te llene por completo.

Horóscopo chino caballo

Documenta cada uno de tus logros y comparte esto con el mundo. No tiene caso esforzarte tanto como lo haces si nadie se entera. Hoy es un día para recolectar todas esas imágenes y otros recuerdos de tus méritos y formar una colección que exponga lo que has avanzado. No pienses que es presunción, es solamente un testimonio.

Horóscopo chino perro

El día de hoy recibirás inesperadamente el empuje de energía que te estaba haciendo falta para seguir tu camino. Esta energía vendrá del modo más inesperado: el comentario de una persona querida o una visión que te llenará de paz y alimentará a tu espíritu. Lo que sí será muy claro es que de pronto sentirás tus fuerzas renovadas y te encontrarás con una energía que no habías tenido en mucho tiempo. Esa energía será clave para alcanzar tus metas.

Horóscopo chino rata

La estabilidad está a punto de llegar a tu vida. Después de tanta lucha y de tanto buscarla por todas partes, fue la estabilidad la que te encontró a ti. Sin embargo, como en todos los viajes, la estabilidad es sólo un puerto para tomar un respiro y el viaje prosigue. Disfruta ese viaje. Date cuenta que buscar y luchar a diario es también en sí un modo de estabilidad.

Horóscopo chino cabra

La gran cantidad de emociones que has experimentado se han vuelto una especie de costumbre al grado de que sientes que nada ocurre a tu alrededor cuando bajan de intensidad. Necesitas tranquilizarte y relajarte para volver a apreciar la calma. La gran belleza de la tranquilidad y la armonía del silencio volverán a tu persona si te das la oportunidad.

Horóscopo chino cerdo

Tu trabajo se verá recompensado de un modo excepcional el día de hoy. No te has dado cuenta de cuanto has avanzado en tus esfuerzos, pero otros sí lo han notado y están a punto de recompensarte. Espera hoy una señal de esa recompensa y muy pronto la tendrás en tus manos.

Horóscopo chino conejo

El Universo se basa en el balance y la regla te dice que tienes que aportar algo para recibir otra cosa similar. Los bienes que uno hace se regresan e igualmente ocurre con el daño. Hoy es un día para hacer algo de la misma naturaleza de lo que estás esperando recibir. Verás que cuando haya cumplido su ciclo el Universo mismo te lo regresará con creces.

Horóscopo chino mono

Estás buscando una seguridad que no existe y exiges que se te de una garantía en las cosas en donde debes tomar riesgo. No todo en la vida es seguro y los que se arriesgan son los que ganan, mientras que los que se quedan en la seguridad no se mueven de donde empezaron. No busques seguridad en todo y toma el riesgo. Si trabajas con entereza y te dedicas con todas tus energías no podrás perder.¡Adelante!

