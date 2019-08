Horóscopo Chino para hoy 20 de agosto 2019

El Horóscopo Chino tiene para ti las mejores predicciones, no te las pierdas y mira lo que te depara el destino en este día.

BUEY

Tendrás que cancelar tus planes de reunión con tus familiares debido a circunstancias completamente fuera de tu control. Utiliza el tiempo extra para compartir un momento de cercanía con tu pareja. No dejes pasar la velada de largo. Utiliza el momento de descanso que tienes para procurar perfeccionar ciertas ideas que deambulan por tu mente.

CABALLO

Aprovecha la jornada de hoy para desconectarte de las responsabilidades diarias. Busca tener un poco de paz. En la convivencia no todo es color de rosas. Los conflictos con tu pareja te ayudarán a conocerla y entenderla mejor. Asegúrate de prestar mucha atención cuando manejes documentación laboral importante durante la jornada.

CABRA

Tendrás grandes dificultades en encontrar en ti la voluntad que necesitas para encarar ciertos cambios en tu personalidad. Iniciarás una etapa en la que únicamente buscaras relaciones pasajeras y sin compromiso alguno. Asegúrate de ser claro. El éxito en tu entorno laboral llegará de la mano de sacrificar el tiempo que pasas con tus seres queridos.

CERDO

Viejas costumbres comienzan a afectar el desarrollo de relaciones futuras. No te permitas revivir experiencias pasadas. Deberás renunciar a ciertas cosas para poder mantener tu relación a flote. No dudes en hacer estos sacrificios. Deberás renunciar a ciertos proyectos al darte cuenta de que no tiene futuro alguno. No te desanimes, replantéate tus metas.

CONEJO

Jornada que iniciará de manera positiva con grandes satisfacciones en lo laboral, pero que se teñirá de gris hacia la noche. No es el día apropiado para iniciar ningún tipo de relación emocional. No fuerces situaciones de encuentro o terminarán mal. Pésimo día laboral. Tendrás la sensación de que el mundo conspira contigo. Procura no dejar los detalles de lado.

DRAGÓN

Se plantarán las semillas del cambio a nivel sentimental durante la jornada de hoy. Excelente día en lo laboral. No busques forzar situaciones románticas con tu pareja el día de hoy. Busca más bien la soledad para evitar problemas. No pospongas la terminación de los detalles de tu proyecto hasta su final. Procura realizarla a medida que avanzas en él.

GALLO

No podrás callar las ideas que rondarán continuamente tu mente, buscando ir a un mejor lugar de aquél en el que te encuentras. Deberás aprender a confiar tus problemas en tu pareja para que ella pueda ayudarte a enfrentarlos de una mejor manera. No lograrás cumplir las actividades que tenias planeadas para el día de hoy. Enfrentarás retrasos laborales.

MONO

Tus valores éticos y morales serán puestos a prueba durante todo el día, en cada lugar al que vayas. Lucha por ellos. Los problemas en la pareja parecerán desvanecerse con la misma celeridad con la que aparecieron en primer lugar. No incurras en la continua necedad de no aceptar tus errores y falencias en lo que a lo laboral se refiere o te estancaras.

PERRO

Jornada en la que aprenderás mucho tanto a nivel laboral como a nivel personal. No cierres tus ojos al cambio. El amor nos hace ciegos y sordos. Escucha a tus seres queridos respecto a esta nueva relación que ha llegado a tu vida. Te será imposible continuar con esta rutina de trabajo y mantener la salud al mismo tiempo. Delega obligaciones.

RATA

Contarás con todas las herramientas necesarias para dar una primera impresión increíble en entrevistas de trabajo. No tendrás grandes éxitos en la conquista durante la jornada de hoy. Lo más conveniente será postergar todo para más adelante. Comenzarás a reconsiderar ciertas ideas para mejorar económicamente que habías descartado en el pasado.

Te podría interesar: Hombres del zodiaco de los que no vale la pena enamorarse

SERPIENTE

Deberás salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate. Te será imposible concretar aquella cita romántica destinada para el día de hoy. Paciencia, busca reprogramarla. No seas hijo del rigor en lo laboral. Mantén tu trabajo al día sin necesidad de ordenes de tus superiores.

TIGRE

Día propicio para compartirlo en familia. Procura organizar algún tipo de reunión durante la jornada de hoy. Tendrás la capacidad de dejar una excelente primera impresión en todo tipo de citas románticas. Aprovecha la jornada. La oportunidad llegará a tu puerta durante el día de hoy en la forma de una idea de un amigo. Medítala en detalle.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.