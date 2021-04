Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 20 de abril de 2021 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas, aquí en La Verdad Noticias!

Horóscopo chino dragón

Tu mayor éxito hoy tendrá lugar cerca de casa. Es un momento fácil para conversaciones íntimas. Si tienes una persona amada, toma la decisión de prestarle toda tu atención, por lo menos parte del día. En otros frentes, algunas situaciones que se parecían inciertas empezarán a aclararse poco a poco.

Horóscopo chino serpiente

Hoy, puede parecer que algunas personas no tienen los mismos sentimientos vulnerables que tú tienes. Es muy probable que esto no sea cierto. Estate alerta si has conocido a una persona que te persigue pero que siempre está cambiando tus planes. Esto puede ser un síntoma de problemas ocultos de control.

Horóscopo chino tigre

Este es un gran día para ajustar tus prioridades. Si tienes una persona amada, ponla arriba en tu lista de prioridades. El amor apasionado, alegre y activo del uno por el otro tiene que venir primero. Cuando las responsabilidades laborales o familiares llevan tanto tiempo y atención, es vital mantener un equilibrio.

Horóscopo chino gallo

Puede que tengas que frenar el impulso de decir lo que te viene a la mente. Para aquellos que están buscando el amor, recuerda que la persona adecuada para ti te permitirá expresar sentimientos de vulnerabilidad. Alguien con quien tengas que comportarte lo mejor posible puede que no sea tu mejor amigo.

Horóscopo chino búfalo

El día favorece las relaciones comerciales. Tienes que sospechar de algo que quieres tener de inmediato. En cualquier transacción financiera, estate preparado para abandonar. No es necesario ser querido/a. Simplemente tienes que ser justo/a y directo/a. Este es un día positivo para mejorar tus perspectivas de carrera. Habla claro.

Horóscopo chino caballo

Recuerda que la confianza es la cualidad más atractiva. Asegúrate de que estás durmiendo lo suficiente. Lo mejor es un ritmo tranquilo. Las situaciones inciertas o los sueños poco realistas comienzan a resolverse por sí mismos. Si has estado persiguiendo un amor que está fuera de tu alcance, puede ser el momento de seguir adelante.

Horóscopo chino perro

Hoy, podría haber palabras duras y distanciamiento. Prepárate para disculparte. Al menos, puede que necesites perdonar y olvidar. Algunas situaciones que han sido aterradoras o poco claras por fin comienzan a mejorar. No te olvides de divertirte. Haz tiempo esta noche para las cosas que más disfrutes.

Horóscopo chino rata

Llegarán grandes éxitos en cualquier área si tienes un plan y estás dispuesto/a a hacer preguntas. Si tienes sensaciones negativas sobre una persona o situación, es importante no dejar que te devoren los sentimientos. La ira no expresada puede reconcomerte y, a veces desencadenar otras explosiones no deseadas.

Horóscopo chino cabra

En cualquier tema que sea importante para ti, tienes que saber de lo que estás hablando antes de empezar a hacerlo. Haz todo lo posible por tomar decisiones informadas. Las búsquedas en Internet pueden ser especialmente útiles. Solicita el asesoramiento de expertos. Vale la pena el esfuerzo. Puedes marcar una gran diferencia en tan sólo unos minutos.

Horóscopo chino cerdo

Es importante conocer tu propio valor. Pide lo que necesites y creas que sea justo. Ten confianza en tus habilidades. Alguien que es irrespetuoso puede ser manejado mejor con humor. En lugar de acusar a alguien de mal comportamiento, manifiesta de forma clara cómo te hace sentir la situación.

Horóscopo chino conejo

Hoy, una relación cariñosa e íntima puede llegarte al corazón y ser importante para la familia. Con aquellos que salen con alguien o que todavía están indecisos, mantén conversaciones honestas sobre sentimientos reales. Sigue adelante si no pueden seguir creciendo juntos. Lo real sólo puede mejorar con el tiempo.

Horóscopo chino mono

El día trae una oportunidad renovada para aquellas cosas que más importan. Trata de expresar una manera más apasionada, alegre y expresiva de amar a los demás. Encuentra placer en las cosas simples. No descuides tu salud. Concierta las citas necesarias. Hacer un pequeño cambio, como beber más agua, puede mejorar tu bienestar.

