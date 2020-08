Así te irá según el horóscopo Chino para hoy 19 de agosto de 2020

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 19 de agosto de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Cierra la puerta a esas energías negativas que te hacen ver el mundo como lo que en realidad no es. Hay personas que te llenan la cabeza con ideas pesimistas y futuros sombríos cuando en realidad el futuro depende de tus acciones y estas acciones dependen de tu optimismo y la actitud que tengas ante la vida.

Horóscopo chino serpiente

Atraviesas un estado opresivo y tedioso que pareciera no tener fin. Las angustias y preocupaciones se suceden una a la otra y ya no es la intensidad de estas lo que te preocupa sino la interminable serie que no tiene cuando terminar. El fin está cerca. Verás que la solución está a la vuelta de la esquina y te espera un futuro brillante.

Horóscopo chino tigre

Se viene una tormenta en tu vida. Sin embargo, no es momento de detenerse sino de aprovechar los veloces vientos de esta tormenta. Navega sin parar por las aguas de tu destino. A ti las tormentas te favorecen porque no sientes miedo al ver relámpagos en el cielo ni escuchar los truenos retumbando en las montañas. Ese valor ante la adversidad es tu ventaja.

Horóscopo chino gallo

La moderación es la clave para el día de hoy. Evitar el exceso es una prioridad y eso incluye hasta el exceso de lo que es bueno para ti. Demasiado ejercicio o una dieta demasiado rigurosa pueden ser tan dañinos como excederte en los caprichos y las permisiones. Trata hoy de ser lo más equilibrado/a posible y no excederte en absolutamente nada.

Horóscopo chino búfalo

No censures tus emociones. Tienes miedo de que la gente a tu alrededor se moleste si dices lo que en verdad te está ocurriendo y por eso pones una mordaza a tu corazón que te está dañando a diario. No lo hagas. Busca el momento adecuado y di lo que sientes con claridad y valentía.

Horóscopo chino caballo

Se vienen problemas con tus superiores que pondrán en juego tus capacidades de cumplir y negociar. No es que hallas fallado en nada o dejaras de observar tus obligaciones, pero otras influencias han ejercido presión para que tu lealtad sea puesta a prueba. No te preocupes. Quien nada debe nada teme.

Horóscopo chino perro

Los problemas diarios y los conflictos han creado a tu alrededor una coraza que te protege de los daños externos, pero que también te aísla de las cosas buenas que te ofrece el mundo. Aprende a abrirte en situaciones favorables y a reconocer las que lo son de las dañinas.

Horóscopo chino rata

Sientes un gran orgullo y eso es bueno ya que indica que tienes una saludable capacidad de valorarte. Pero, ojo, que demasiado orgullo puede cegarte y no permitirte ver tus fallas para poder remediarlas. La regla de oro es usar tu orgullo para ayudar a los que no son tan afortunados como tú. Utilízalo de esta manera y no podrás fallar.

Horóscopo chino cabra

Estás a punto de recibir una recompensa que te parecerá inesperada y, sin embargo, es la compensación de todo el trabajo que has hecho durante todo este tiempo. Como siempre sucede, las mejores recompensas no son aparentes al principio sino que poco a poco te van llenando de felicidad y prosperidad. Aprovecha todo esto que te lo has ganado.

Horóscopo chino cerdo

Se te han aparecido últimamente una gran cantidad de conflictos y te preguntas cual podrá ser la causa. Pareciera que cada uno de ellos viene de una fuente diferente y lo único que tienen en común es que eres blanco de todos ellos. Siendo totalmente racionales aparecerá la razón por la que estás permitiendo que todos los conflictos se enfoquen hacia ti.

Horóscopo chino conejo

La disciplina y el orden son tus mejores armas este día. Estás por luchar una batalla en el futuro donde tus objetivos y las cosas más importantes para ti estarán en juego y hay que irse entrenando como buen soldado. Empieza por establecer un horario y una serie de actividades que te pongan en forma para todo lo que tendrás que cumplir.

Horóscopo chino mono

Deja de preocuparte por buscar cosas superfluas y concéntrate en obtener lo esencial y lo que es vital para tu vida. A veces permitirse un lujo es bueno ya que es una gran recompensa y otras buscarlo funciona como un motivador, pero este no es el momento. El día de hoy pide que busques la sencillez y encuentres felicidad en lo más básico.

