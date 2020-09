Horóscopo Chino para hoy 18 de septiembre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 18 de septiembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Controla tu vida. No dejes que los problemas te controlen a ti. El pescador toma la caña en sus manos con la seguridad de que es él quien controla al pez y no el pez el que controla al pescador. El pez puede jalar y tratar de llevarse la caña, pero es el pescador el que tiene el control todo el tiempo.

Horóscopo chino serpiente

Sigue adelante a pesar de los obstáculos que encuentres. Cuando camines por una pendiente fíjate en las piedras del camino que ruedan cuesta abajo sin detenerse en los baches. Así como el agua de un río que nunca se para o el viento que sigue sin que nadie lo controle, así debes ser contra la adversidad.

Horóscopo chino tigre

Da forma a tus planes hasta que no salgan como a ti te gustan. Observa al escultor cuando maneja la arcilla entre sus manos. Usando sólo sus dedos y un poco de agua va tallando, moldeando y puliendo la tierra misma hasta que alcanza las formas más hermosas. Haz esto con tus planes.

Horóscopo chino gallo

Eres una estrella. Espera a que te descubran. Cuenta una leyenda que en el firmamento había una estrella que no era parte de ninguna constelación y se sentía sola. Miró hacia abajo y vio un sabio viendo a los cielos. La estrella sonrió e inspiró al sabio a crear el telescopio para admirarla.

Horóscopo chino búfalo

Los peligros se esconden en las zonas enmarañadas. Apártate de ellas. Los campesinos del sur de China saben que no deben entrar a los cañaverales ya que ahí se ocultan las serpientes y tigres. Mantente lejos de los chismes, que son como cañaverales llenos de serpientes y de los vicios, que son tan peligrosos como un tigre.

Horóscopo chino caballo

Tu cuerpo es un palacio. Cuídalo como tal. Si viajas, no dejes de visitar los antiguos palacios de Asia y Europa, los modernos edificios lujosos de América y Oceanía y verás qué cuidado pusieron los arquitectos en cada detalle magnífico. Si tanto cuidado ponen en un edificio de piedra, ¿por qué no lo pones en tu propio cuerpo que es la obra más magnífica de la naturaleza?

Horóscopo chino perro

No busques a la persona ideal, deja que esta persona llegue hasta ti. Un rey le puso una prueba a un sabio pidiéndole que encontrara una aguja en un pajar. Cinco minutos después el sabio se presentó con la aguja. Le preguntó el rey como le hizo y el sabio le dijo "sólo tuve que poner un imán frente al pajar, fue la aguja la que me encontró a mi."

Horóscopo chino rata

Tratas de ver cualidades en donde no las hay. A veces tienes que ser como los periodistas que reportan la noticia tal y como es. No trates de ponerle tintes heroicos a los que no los tiene ni matices trágicos a lo que es puramente cotidiano. Aprende a ver las cosas como son y acéptalas tal cual. La vida se disfruta igual con algo normal y sin pretensiones que con un montón de momentos y personalidades gloriosas.

Horóscopo chino cabra

Vives detrás de un imposible. Disfrútalo, pero no trates de atraparlo. Un filósofo antiguo salió a tratar de atrapar el viento. Llevó una serie de distintas herramientas para esto que iban desde una red hasta un frasco y un complicado aparato de vacío. Cada vez sólo consiguió tener un gran espacio vacío y decía "puedo sentir el viento en mi cara, pero no es posible atraparlo."

Horóscopo chino cerdo

Cuida tu vida, así como cuidas de un jardín. Con cada temporada los jardineros se dedican a un nuevo aspecto del jardín. Las flores, los frutos, las hojas y las raíces son el principal encargo de primavera, verano, otoño e invierno. De este modo tu vida tiene distintos intereses respecto a la época. A veces será el amor, otra las finanzas, después la salud y la familia.

Horóscopo chino conejo

No hagas de la queja un vicio. Llegó a un monasterio de las montañas un joven monje que no hacía más que quejarse de sus compañeros. De tanto quejarse, el maestro le preguntó si tenía algún vicio y el joven monje dijo "ninguno que yo note." "Ese es precisamente tu vicio" respondió el maestro.

Horóscopo chino mono

No esperes a tener grandes alas para levantar el vuelo. La Catarina es uno de los insectos más ágiles. Vuela largas distancias y sube a árboles y montañas y el resto del tiempo oculta sus pequeñas alas dentro de su colorido caparazón. Sé cómo la Catarina y utiliza tus alas, grandes o pequeñas, al máximo.

