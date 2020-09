Horóscopo Chino para hoy 17 de septiembre de 2020, así te ira en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 17 de septiembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Disfruta todos los momentos de tu vida, no sólo los que te parece que debes disfrutar. Le preguntaron a un sabio cómo era posible disfrutar los momentos tristes y el sabio respondió "también el limón tiene su sabor. Si todo lo que comiera fuera dulce me empalagaría tarde o temprano."

Horóscopo chino serpiente

No tengas miedo ya que el miedo es un enemigo imaginario. Los elefantes temen a los ratones sin saber por qué le temen a un animal tan pequeño que no sería capaz de hacerles daño. El miedo es así. Una sensación que te impide atreverte o lograr lo que te propones.

Horóscopo chino tigre

No dejes que las emociones te afecten permanentemente. Si tu vida es como un papel engomado, cada mancha de polvo que flota en el aire y cada insecto que separa sobre él terminará por arruinarlo. Si tu vida es en cambio como un lago, el polvo y la mugre se hunden y no manchan su superficie.

Horóscopo chino gallo

En el amor, usa la razón tanto como el corazón y aprende cuando usar cada cual. Piensa en un carpintero y todas sus herramientas. No puede usar un martillo para poner un tornillo ni un destornillador para clavar un clavo. Hay veces que debes usar la cabeza y otras ir con tus emociones.

Horóscopo chino búfalo

Te quejas de que el amor no va a la velocidad que quieres sin ver que el que va avanza lento llega más rápido. Recuerda la fábula de la tortuga y la liebre. La tortuga llegó antes sin que nadie se lo esperaba. No caigas en desesperaciones y ten paciencia.

Horóscopo chino caballo

Enfréntate a las amenazas y estas desaparecerán. Un gigante llegó a un pueblo amenazando con pisotear al que no le diera todos sus granos. Aterrorizados, todos obedecieron de inmediato hasta que un niño le dijo "no" y lo retó a cumplir su amenaza. El gigante levantó el pie tres veces, pero nunca se atrevió a pisarlo. Al final tuvo que irse al reconocer que no tenía la capacidad de hacerlo.

Horóscopo chino perro

Transforma tu persona para que tu vida cambie. La oruga envidiaba a las abejas porque estas podían volar. Se preguntaba por qué era su vida tan injusta que sólo las abejas tenían alas. No fue sino hasta que se encerró en su capullo y salió convertida en mariposa que no entendió que tenía que cambiar para alcanzar lo que quería.

Horóscopo chino rata

No esperes más, toma una decisión hoy. Un príncipe tenía que decidir con quién casarse y dijo "tomaré una decisión mañana." Al día siguiente el rey le preguntó cuál era la decisión y el príncipe contestó "dije que mañana, hoy no es mañana" y así siguió hasta que no se casó nunca.

Horóscopo chino cabra

Vive de acuerdo a tu propio código, pero respeta también el código de los demás. Había un pueblo en China dónde cada casa, vecindario y condado tenía sus propias leyes. Un extranjero preguntó cómo podían vivir así sin pelearse y le respondieron "es que las leyes de cada casa incorporan las del vecindario que incorporan las del condado que incorpora las del pueblo."

Horóscopo chino cerdo

Vives un momento agridulce. Disfrútalo. Piensa en el coctel que más te guste y en la enorme cantidad de sabores que se mezclan para darte esa experiencia única. Así es a veces con las experiencias que nos da la vida. Una mezcla única de dulce con ácido o de tranquilidad con intensidad.

Horóscopo chino conejo

No te quedes en los problemas para siempre. Dos animales jugaban una carrera en las llanuras cuando su camino se vio cortado por un denso arbusto. El ratón se detuvo frente al arbusto para pensar en cómo cruzarlo, pero el canguro brinco sobre él y siguió la carrera. Así debes hacer con los obstáculos.

Horóscopo chino mono

No tomes nada en exceso. Todos soñamos con una vida de amor llena de caricias y besos y ni un sólo momento triste. Pero esto es como si tuvieras una dieta sólo de alimentos que te gustan. Imagina vivir un mes a base de helados y patatas fritas. La vida amorosa, así como la dieta, debe de incluir de todo.

