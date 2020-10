Horóscopo Chino para hoy 17 de octubre de 2020 Así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 17 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

No permitas que las cosas superfluas te afecten. Hay a diario millones de eventos superficiales que se te presentan y algunos de ellos pueden llegar a parecerte importantes. No lo son. Pon la cabeza clara para diferenciar las cosas trascendentes de las triviales y dale a cada una su importancia. La vida es demasiado corta como para dejarla en estos asuntos.

Horóscopo chino serpiente

Por más pequeñas que sean las acciones, estas tienen su mérito. Piensa en las pequeñas células de tu cuerpo. Son tan pequeñas que no se pueden ver y podrían caber millones en la cabeza de un alfiler, pero trabajan constantemente para mantener tu cuerpo saludable y permitirte hacer todo lo que debes. De este modo ten la seguridad de que tus acciones contribuyen al bien de todos.

Horóscopo chino tigre

Eres de armas tomar. La acción es tu aliada. A la menor provocación te pones a la defensiva y sigues todos los pasos necesarios para conquistar lo que buscas. Esto es bueno en situaciones adversas, pero puede ser un problema cuando los que te rodean sólo ofrecen ayuda y amistad. Reconoce cada situación.

Horóscopo chino gallo

Un interludio de calma se acerca. Últimamente los eventos de tu vida han alternado entre el cielo y la tierra. Excepcionalmente buenos o excepcionalmente malos, pero sin dejarte un sólo momento de calma. Se viene ahora un periodo sin eventos ni emociones. Como el ojo del huracán, un momento sin que nada ocurra. Aprovéchalo.

Horóscopo chino búfalo

Evita los filósofos de café. Conoces bien el tipo: los que se dedican a dictar tu vida desde la comodidad de una butaca sin tener que vivir realmente lo que vives. Es muy fácil dar consejos y dictar moralidades cuando no se tienen los problemas que tú tienes, pero no debes hacerle caso. Pon a estos filósofos aficionados en su lugar e ignóralos.

Horóscopo chino caballo

Tus éxitos suben de grado. Al principio te parecía suficiente con conseguir cosas sencillas, pero a medida que has seguido avanzando tus éxitos han crecido contigo al grado que no sabes si tendrás la capacidad de cumplirlos y de este modo llegar a ser feliz. No te preocupes. Por supuesto que tienes esta capacidad. Adelante.

Horóscopo chino perro

Sigue la aguja de tu brújula del amor. Vives una dualidad. Un problema sin solución aparente dónde no sabes qué opción tomar o cuáles serán las consecuencias de tus decisiones. Sin embargo, muy dentro de ti, sabes bien que decisión tomar y por quien decidirte, aunque la razón te diga lo contrario. Sigue a tu corazón y no podrás errar.

Horóscopo chino rata

Mantén tus intenciones limpias. La tentación se aparece para todos a cada día. Hay miles de oportunidades de hacer lo indebido y sólo una de hacer lo correcto. Hoy verás una gran oportunidad de hacer algo que sabes que no está bien, pero debes contenerte. No caigas en la tentación porque las consecuencias pueden caer en ti. Mantén tus intenciones limpias y no tendrás nada que temer.

Horóscopo chino cabra

Rehúsate a seguir órdenes injustas. Hay alguien en tu vida que te pide, de hecho te ordena, que hagas algo que sabes que no debes hacer. No lo hagas. Impón tu sentido de justicia y ética ante estas exigencias y hazle ver a esta persona que no es justo lo que te pide. No temas que quien obra con justicia no tienen nada que temer.

Horóscopo chino cerdo

La lengua de otros te causa problemas. Lo que los demás hablan tiene repercusiones, así como los murmullos en las paredes causan ecos por todos los rincones que llegan a oídos que no quieres que lleguen. Tienes que poner un alto a estos rumores. Empieza tú por declarar firme y alto la verdad para que las mentiras y las falsedades caigan.

Horóscopo chino conejo

No dejes que tus ilusiones se vayan por el desagüe. La vida te ha puesto problema tras problema y te parece que las recompensas no van a llegar nunca, al grado que estás perdiendo la fe y dejas que tus ilusiones se desintegren. No lo permitas. La clave para conseguir lo que quieres es seguir luchando.

Horóscopo chino mono

Prepárate para la fiesta. Hoy viene a tu vida un enorme suceso que va a cambiar las cosas para bien. Prepárate ya que esto es causa de celebrar. El evento será discreto, pero las repercusiones se irán sintiendo cada vez más. Tienes que tener la percepción muy abierta ya que reconocerlo no será fácil. En tanto mantengas un espíritu limpio podrás hacerlo.

