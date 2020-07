Horóscopo Chino para hoy 17 de julio de 2020

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 17 de julio de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

No podrás continuar con esta mentalidad mucho tiempo más. O cambias de trabajo o de forma de pensar. Medítalo. Una pareja formal trae consigo ciertos compromisos ineludibles. Afróntalos o retírate pero no pierdas tu tiempo. Existen situaciones en las que no podrás tener control absoluto. No desesperes por esto, mantente enfocado en tus metas.

Horóscopo chino serpiente

Es posible que haya algo malo con una relación si no puedes tolerar el silencio. Si estás retorciéndose en tu asiento, tratando de encontrar cosas que decir, comprobando tu teléfono celular, o volviendo a los temas de siempre, eso demuestra que no te encuentras relajado/a al lado de una persona en particular.

Horóscopo chino tigre

Si tienes alguna duda acerca de si alguien está enamorado/a, pregunta a una sola persona. Alguien que no está enamorado te puede dar una buena lectura sobre la verdadera implicación emotiva de una pareja. Este es un día para ser paciente con tu pareja. Acepta caprichos que no sean abusivos o destructivos.

Horóscopo chino gallo

Este es un día en que puedes estar en manos de fuerzas más grandes que tú mismo/a. Meterse en el flujo de los acontecimientos puede provocar lamentos. Ten cautela con tus decisiones. Piensa por ti mismo/a. Haz todo lo posible por mantener las cosas en equilibrio. No hay nada de malo en decir No.

Horóscopo chino búfalo

Haz todo lo posible por estar emocionalmente disponible para un buen amigo. Alguien puede necesitar ser alentado a relajarse y dejar de lado miedos o preocupaciones obsesivas. Tu apoyo y aliento es una señal de verdadera amistad. Hoy los momentos divertidos pueden mezclarse con la cuidadosa planificación y el trabajo duro.

Horóscopo chino caballo

Hoy puedes ser un poco más hogareño/a que de costumbre. Puedes disfrutar especialmente de invitar a amigos a compartir el día. Tu encanto natural es grande. Por una vez, no des un salto hacia delante. En situaciones amorosas, es posible que mantengas secretos. Es más inteligente decir lo que sientes.

Horóscopo chino perro

Este es un día afortunado para la visualización creativa. Imagina abundancia, éxito, recompensas, comodidad, bienestar económico, buena gestión de los asuntos materiales, riqueza y salud. Tienes todo el derecho a disfrutar. No te extralimites. Sé paciente y optimista. Es mejor ir demasiado despacio que ir demasiado rápido.

Horóscopo chino rata

Este es un día en el que puedes ver la fuerza de una relación importante. Los tiempos difíciles o cambiantes no tienen por qué alejarte de alguien a quien amas. Es importante estar juntos en medio de las dificultades. Relájate con buenos amigos esta tarde. Los placeres sencillos son los mejores.

Horóscopo chino cabra

No te inmutes cuando surja el tema del futuro. Es importante estar personalmente esperanzado/a. En una nueva relación, hablar sobre el futuro puede resultar aterrador. Confía en tu voz interior y sé honesto/a. Debes sospechar si alguien que te gusta no está dispuesto a seguir adelante.

Horóscopo chino cerdo

Los acontecimientos fluyen con facilidad y la magia está en el aire. Hay fortuna para el amor y los proyectos creativos o artísticos. Puedes abrirte a los demás sin temor a ser herido/a o rechazado/a. Tus amigos quieren que compartas el día. No sospeches de los motivos de nadie hoy. Relájate y disfruta.

Horóscopo chino conejo

Las cosas se pueden calentar con el potencial de emocionantes aventuras. Es hora de viajar. Incluso un viaje corto puede suponer un bienvenido descanso. No dudes en aceptar un desafío. Nunca digas "No me gusta" antes de intentar algo nuevo. Incluye buenos amigos en cualquier plan para esta tarde.

Horóscopo chino mono

Tu relación con tus padres puede necesitar atención o ser revisada. Comunicar tus intenciones va a ser fácil. Mantente firme en cuestiones importantes. Este es un día maravilloso para pasarlo relajándose con los amigos. Si estás saliendo con alguien, pregunta a tus amigos sin pareja lo que piensan de esta nueva posibilidad.

