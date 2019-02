Horóscopo Chino para hoy 17 de febrero

Horóscopo Chino para hoy 16 de febrero

BUEY

En sentido estricto el horóscopo chino no habla de un buey, sino de un búfalo de agua, que es usado en esa cultura para las tareas de campo. Los Bueyes son personas sobre todo deudoras de la disciplina y que consideran necesaria siempre la intervención de una autoridad para que las cosas marchen en orden.



Para los Buey siempre somos aprendices en la vida: no estamos listos para ser nuestros propios maestros y guías. Por ello nunca dan el primer paso ni se atreven a asegurar que saben aquello que, en realidad, no saben.

La humildad y la paciencia son los más grandes atributos de estas personas. Saben concentrarse en una cosa. No evaden ni la responsabilidad ni el compromiso. Son parejas fieles que adoran a sus amores, y no dejan día sin demostrar la profundidad de su amor.



Los Buey trabajan todos y cada uno de los días de su vida, pues se marcan objetivos ambiciosos. Saben que para que un sueño se cumpla, hay que merecerlo. Y ese merecimiento sólo se consigue con esfuerzo y sudor.

El mejor lugar para un buey es el del trabajo: ahí se sienten como en su hogar. Pero no por ello se olvidan y abandonan a la gente que aman, se trate de su familia, pareja o amigos. Viven divididos entre los afectos y el placer. Aunque no los es sencillo, consiguen ese difícil equilibrio.



Por ello son cercanos al Conejo y a la Cabra, pero se llevan mal el dictatorial Dragón.

CABALLO

Si hay algo que encarna dentro de la mitología china al movimiento y al cambio eso es el Caballo: un signo que se refiere a la vitalidad y al cambio. Este animal no era sólo una bestia de carga, sino un emisario de los dioses que llevaba consigo al tiempo mismo, a la capacidad de cada uno de madurar y transformarse.



Si naciste bajo este signo tu principal característica es tu amor por la libertad, por los espacios amplios y por el flujo de los días. Te gusta pensar que vas en una cuesta: por dura que sea la subida, sabes que allá arriba hay una cima como premio.

En el trabajo y en el amor eres constante, pues crees en un trote que dure que en un galope que canse. Sabes que la constancia y la paciencia vencen cualquier resistencia y obstáculo.

No eres una persona de trato sencillo: hay que saber acercarse a ti, pues puedes ser incluso cortante. A la par que a la libertad, amas tu independencia, y te molesta que se vea amenazada, por amor o por malas relaciones.



Por ello te llevas mejor con el Dragón y la Serpiente, y no haces buenas migas con el Buey.

CABRA

La cabra es para la cultura china un símbolo de la igualdad y de la unidad. Solemos ver a este animal como un ejemplo de conformismo y de pérdida de la individualidad, pero se nos olvida que se trata de un animal que nunca deja de buscar cimas, verdes pastos y que usa al grupo como su mayor fortaleza.



Si naciste bajo este signo eres una persona que nunca deja de buscar el éxito, que siempre está acechando la oportunidad, y que sabe que las relaciones son esenciales para conseguir los objetivos personales.

Por eso te rodeas de gente valiosa, que puede sumar a tu causa, y que te aporta conocimientos y experiencias. Te gusta más escuchar que ser escuchado, lo que hace de ti una pareja sensata y atenta, plena de amor para dar.



Sabes que en soledad no se llega a ninguna parte, y por ello a todas partes que vas procuras establecer amistades y sociedades. Eres un gran negociador, pues ante todo le ofreces a la gente un beneficio mutuo, no te aprovechas de ella.



Por ello te llevas muy bien en el trabajo o en el amor con la Rata y el Buey, pero tendrás problemas para hacerte comprender por el Dragón y el Conejo.

CERDO

En realidad el Horóscopo Chino se refiere más al Jabalí que al Cerdo, como lo conocemos en Occidente. Para los chinos, el Cerdo era una criatura divina, que bajó de los cielos para guiarnos. Es un ser que comprende las relaciones entre todos los animales y los seres vivientes. Y que, debido a su contacto con los Cielos, comprende al hombre.



Si naciste bajo este signo estás destinado a ser el alma de todas las fiestas, pues tu alegría y capacidad para comprender a los demás son reconocidos por todos. Eres cooperativo y empático, y siempre tienes una palabra de aliento para cualquiera en problemas.



Tu ánimo contagioso siempre es positivo, y te ayuda a ser un gran líder. En el amor sabes ser halagador y seductor, pero no siempre constante. Tienes más conquistas que relaciones, pero tienes a tu favor que ningún fracaso te desmoraliza.



En el trabajo eres entregado, pero tal vez te dejas llevar demasiado por las fiestas. Tienes que hacer un compromiso con la responsabilidad. Sabes hacer bien las cosas, pero si no se te reconoces, puedes venirte abajo. Al final de cuentas, la vanidad es uno de tus defectos.



Te llevas muy bien con la Rata y el Perro, pero es mejor que no lo intentes con el Dragón.

CONEJO

La Liebre o El Conejo es una figura misteriosa en la cultura china. Se le relaciona con la fuerza de la naturaleza, por un lado, y con la sensibilidad, por el otro. Se le reconoce una gran capacidad para fundirse con lo natural, al punto de que el Conejo es conocido por el mayor don que posee: la capacidad de escapar a todo peligro.



Los nacidos bajo este signo son personas que no son buenas en el manejo de la presión, y suelen evadir la responsabilidad. A cambio de ello, estar cerca de un Conejo es una de las grandes aventuras de la vida: las emociones los siguen, así como les suceden accidentes ridículos.



La Madre Fortuna tiene un gran aprecio por los nativos de este signo. Son ese tipo de personas que se encuentran dinero en la calle cuando están en aprietos, o que se ganan la loto el único día de su vida que compran un boleto.

Andan por la vida despreocupados, pues el Destino rara vez se ensaña con ellos. No son egoístas, y comparten con todos los que les rodean los frutos de su ventura.



Su dejarse llevar por las circunstancias les hace muy cercanos a signos como el Dragón y la Cabra, pero es mejor que no intenten relacionarse con la Serpiente o el Buey.

DRAGON

Los Dragones chinos no son grandes reptiles que echan fuego por la boca, sino leves criaturas hechas de papel y oro que remontan entre las nubes. Son un signo de la realeza. Se creía que los emperadores se convertían en un dragón al morir.

Los nacidos bajo este signo dominan todos los elementos, y son grandes mensajeros. Lo suyo es la palabra. Es mejor que se dediquen a oficios y profesiones relacionados con la expresión personal, el arte y la escritura.



Poseen un gran carisma personal que los hace irresistibles en el amor. Son curiosos como gatos, y ello les hace indagar en la naturaleza de las personas que aman. Son grandes habladores con los que nunca te sentirás aburrido.

A pesar de son muy seguros de sí mismos, en los temas del amor son inseguros, y siempre dejan que su pareja tome las decisiones por su cuenta. Algo que les trae problemas en no pocas ocasiones.



En el trabajo son responsables y muy productivos, aunque nunca dejan de estar alegres y de hacer bromas a sus compañeros.

Este deseo de hacer comunidad y su talante inseguro les hace muy cercano a signos como la Rata y el Buey, pero es mejor que no traten de trabar amistad con la Serpiente.

GALLO

Para los chinos, el Gallo es el modelo de la severidad y del orden. Es un animal que conserva el control de su entorno, de sus amores, de su hogar. La leyenda sobre el origen de este animal es muy conmovedora: nos dice que su canto enfrentaba a los demonios, y los vencía cada mañana.



Si naciste bajo este signo eres una persona valiente, pero algo intemperante. Te mueves y guías por las pasiones, y sobre todo lo haces por la ira. Muchas cosas te enojan, y te es difícil aprender a manejar tus emociones.

Eres fuerte y entregado, en el amor y en el trabajo. Sabes que si se quiere algo bien hecho, hay que hacerlo por uno mismo. Eres implacable con lo que consideras mediocre, y no te permites serlo. Ni que nadie que te rodea lo sea.



Sacas el provecho de cada día, y te gusta que la gente que amas siga esa misma regla. Eres estricto contigo mismo en el cuidado de tu cuerpo y de tu mente. Sabes que hay que vencer al tiempo.

Te llevas muy bien con el Caballo, pero eres una pésima persona con los Buey.

MONO

Para los chinos el Mono es uno de los mayores ejemplos de la inteligencia: seres que se han despojado de la tristeza y de los afanes, y que disfrutan sin freno de las delicias del mundo. El Mono era considerado el rey de los animales y de los bosques.



Si naciste bajo este signo eres una persona vital, alegre, y tal vez demasiado despreocupada. No te altera el pasado ni el futuro. Sabes mirar al presente como un territorio lleno de emociones e incógnitas. Sabes que cada día trae su afán y prefieres resolverlo conforme se presenta. No tomas previsiones, pero ello también te ayuda a preocuparte menos.

En el amor eres un amante atento y amoroso, pero también eres una persona dada a la infidelidad. Seducir para ti es un juego.



Ese mismo talante hace que puedas ser irresponsable en el trabajo, por lo que debes aprender a controlar tu ansía de dejarlo todo de lado, y hacerte cargo. Para ti es mejor ser un creativo independiente, que no dependa de otros, ni deba seguir órdenes.



Por ello te llevas bien, como amigo o pareja, con el Cerdo y el Perro, pero debes evitar al severo Caballo.

PERRO

Para la cultura china, los canes eran modelo de fidelidad y de honor. Se sabía que permanecían al lado de sus amos en tiempos de bonanza o de dureza. Defendían, por principio, a los más débiles. Se asumía que eran grandes consejeros, pues su palabra siempre se inclinaba a respetar las verdades del corazón.



Si naciste bajo este signo, heredas del Perro ese amor por lo correcto, por guiar tus actos por un código inviolable. Si estuviéramos en la Edad Media, serías un samurái. Tu espada está al servicio de los que amas y de sus ideales. Crees que, en la vida, cuenta tanto la intención como el acto. Sabes que cada uno no es lo que dice, sino lo que hace.



En el amor eres fiel, y tal vez algo dependiente. Haces de la persona que amas el centro de tu mundo, y eso puede ser peligroso, pues el amor nunca es infalible. En la vida, para ser felices, hay que servir a más de un amor. Además del amor, la amistad; además del amor y las amistad, el amor por ti mismo.



A menudo dejas de lado lo que quieres por satisfacer a los demás, y ves eso como normal. Por ello te llevas bien con el Cerdo y el Momo, pero la Serpiente es alguien a quien no mejor no debes tratar.

RATA

La Rata es el primer animal del horóscopo chino porque venció en una competencia de astucia a todas las especies. Por ello se sabe que el principal atributo de este signo es la inteligencia. En las culturas orientales la Rata es respetada pues se sabe que su presencia es indicadora de prosperidad. Otro de los atributos del signo de este roedor: su capacidad de generar riqueza, y descubrir los espacios de los que va a brotar esa prosperidad.



Si naciste bajo este signo eres una persona inquieta, trabajadora, constante. Eres espléndido cuando las cosas te marchan bien, y sabes ser ahorrativo en tiempo de vacas flacas. La Rata sabe adaptarse a los tiempos.

El elemento natural de los Rata es el agua. No son, como dice ese dicho, los primeros que abandonan el barco: son aquellos que saben que cuando no hay barco, es imprescindible aprender a nadar.



Los Ratas son personas muy grupales: necesitan de equipos y comunidades para sentirse acompañados en la vida y en el esfuerzo. Por ello son afines a signos como el Perro y el Cerdo, tan sociables como la Rata, pero no saben llevarse bien con la cerrada personalidad del Caballo.

SERPIENTE

A este reptil los chinos le reconocían un don divino: el de colarse en todas partes, sin que existiera elemento o barrera artificial que detuviera su avance. Esta es la principal característica que destaca de los nativos de este signo: que se adaptan a toda circunstancia o elemento. Van de una frontera a otra sin que nada detenga su avance.



Si eres nativo de este signo, la Serpiente te hereda cada una de las características: ese modo de ir por el mundo, en total libertad. Esa manera de llegar a todo sitio y hacerlo tuyo. Ese estilo para decir las cosas más duras, pero desde una sabiduría tan necesaria. Y es que ese contacto cercano que tienes con la Tierra te hace un consejero tan crudo como necesario.



Eres una persona que evade los chantajes emocionales. Se te busca precisamente porque sabes dar consejos sensatos sobre temas controvertidos. Eres un buen asesor en todas las materias, con una filosofía que a nadie deja indiferente.

Te dejas amar más que amar en realidad. Prefieres la soledad en la que se puede construir que a luchar en pareja.



Eres cercano al Gallo y al Caballo, con los que formas parejas duraderas, y pequeños hogares, pero prefieres mantenerte alejado de los melosos Conejos y Cabras.

TIGRE

Al Tigre se le relaciona con la Madera (en sentido estricto, con el bambú) debido a su capacidad para camuflarse en la selva. Es lo primero que se nota de aquellos que nacen bajo este signo: son sigilosos, calculadores y nunca dan un paso sin analizar cuidadosamente cada una de las alternativas que la vida pone frente a ellos.



Los Tigres son amantes de la naturaleza y del ejercicio, y un poco adictos al riesgo. Les gusta el turismo aventura y espacios naturales. Su gran capacidad analítica les permite hacer acertadas predicciones de toda índole, muy precisas, y por ello no temen apostar.



Son personas de una gran belleza física. Seductores por naturaleza, les gusta probarse a sí mismo a lo largo de su vida con un amor detrás de otro. Son amantes apasionados y detallistas, pero no les pidas fidelidad de ninguna especie.



Son rebeldes y poco dados a seguir los mandatos de cualquier autoridad. Prefieren ir a su aire y no deber lealtades o compromisos a nadie. Prefieren la soltería o la pareja sin hijos a formar una familia.



Por ello son afines a los que son como ellos, como la Serpiente y el Gallo, y muy poco cercanos al Buey y al Conejo.