Horóscopo Chino para hoy 16 de septiembre de 2020, así te ira en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 16 de septiembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Atrévete a cruzar el océano. Considera a la gaviota que se remonta sobre las aguas del mar y cruza hasta el otro continente, sobre kilómetros y kilómetros de océano sin detenerse con tal de encontrar su nido. De este modo atrévete a buscar lo que quieres y que no te de miedo el tamaño de la tarea que tienes enfrente.

Horóscopo chino serpiente

La vida te tensa. Usa esa tensión para ser mejor. El arquero tensa la cuerda de su arco para disparar la flecha. Si no la tensa lo suficiente la flecha no sale con fuerza y no llegará a su destino. Si la tensa demasiado, el arco se puede romper. Utiliza esa tensión que la vida te da para darte la energía para salir adelante.

Horóscopo chino tigre

Aprovecha cada minuto ya que tu tiempo es precioso. Le preguntaron a un hombre rico como había hecho su dinero y dijo "te diré mi respuesta en un sólo segundo." Su interlocutor le rogó que le diera una respuesta más larga y el hombre rico dijo "si no tienes la capacidad de aprovechar un segundo nunca tendrás la capacidad de aprovechar un tesoro."

Horóscopo chino gallo

No hagas de tus emociones un juego. Toma las cosas que sientes en serio. Los mejores jugadores de fútbol sienten una gran pasión por lo que hacen. ¿Cómo es posible que se apasionen tanto por algo que al final es un juego? Todo lo que uno toma en serio debe ser tomado con pasión y con toda la fuerza del corazón.

Horóscopo chino búfalo

Rescata tus propias emociones del peligro de ser ignoradas. Los cuentos que más nos apasionan tienen a un héroe rescatando a una heroína de la prisión de un enemigo formidable. Piensa en tus emociones como la heroína del cuento, la indiferencia como el enemigo y tú podrás ser quien rescate esas emociones y las lleve a la luz del día.

Horóscopo chino caballo

Expón tus emociones con intensidad, no las digas como si no las sintieras. Un poeta quería hacer un poema de amor para su amada y por más que se esforzaba ante la máquina de escribir, no lograba sacar sus emociones. No fue sino hasta que tomó una pluma y papel y escribió con puño y letra que no logró conmover a la mujer de sus sueños.

Horóscopo chino perro

No pongas objeciones al amor. Había un abogado que no podía presentarse a los tribunales sin ponerle objeciones a todo lo que decía su contraparte. Al final el juez lo sacó de la corte ya que el juicio no podía proseguir con tantas objeciones. Del mismo modo tienes que dejar que las cosas fluyan antes de tratar de detenerlas y cambiarlas.

Horóscopo chino rata

Haz tu hogar en cualquier lugar donde te encuentres. Un viajero atravesaba un bosque interminable. Lo alcanzó la noche y no le quedó más remedio que quedarse a dormir bajo un árbol. El árbol lo cobijó tan bien y durmió tan bien bajo sus ramas que se dio cuenta que ese árbol era en realidad su hogar y decidió quedarse ahí. El hogar no es un sitio, es una actitud.

Horóscopo chino cabra

Construye tu propia escalera para subir al éxito. Le preguntaron a una serie de sabios cual era la profesión más noble para alcanzar el cielo. Uno dijo que era la filosofía, otro dijo que era la contemplación. El más sabio de todos respondió que era la carpintería "porque sólo un carpintero puede construir esa escalera para alcanzar las alturas."

Horóscopo chino cerdo

A pesar de tu edad tu espíritu es joven, vive la vida como te sientes. El maestro mayor del templo se la pasaba practicando deportes y jugando con los estudiantes más jóvenes. Los demás maestros le preguntaron cuantos años tenía y el maestro mayor dijo "no puedo expresar mi edad en años pues conozco el número para medir los años del espíritu."

Horóscopo chino conejo

Guarda lo mejor que tengas para el final. Un gran cocinero preparó un banquete para el rey. La comida era buena más no excepcional y esto enojó al rey, pero el postre fue tan bueno que el rey decidió premiar al cocinero. El cocinero dijo "majestad, si la comida fuera excepcional y el postre solamente bueno, me hubiera usted mandado al calabozo." Es importante cerrar con un buen final.

Horóscopo chino mono

No tengas miedo al contacto humano. Reconoce que te hace falta. Un niño se quejaba del frío a pesar de que era verano. Su mamá le puso un suéter, chaleco, abrigo y guantes y ni así se le quitaba. No fue sino hasta que su mamá lo abrazó que el niño dejó de temblar. La mamá le dijo "no tenías frio en el cuerpo, sino frío en el corazón."

