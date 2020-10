Horóscopo Chino para hoy 16 de octubre de 2020, así te irá

Horóscopo chino dragón

La época de apretarse el cinturón está por terminar. Has pasado por mucho tiempo de estrechez y de problema tras problema, pero está a punto de terminar y viene una gran bonanza. Tienes que prepararte para esto, ya que no puedes derrochar lo que viene sin pensar tampoco en el futuro. Ten una idea clara de como aprovechar estas ventajas al máximo.

Horóscopo chino serpiente

No persigas un sueño imposible. Un rey soñaba todas las noches un ejercito con armaduras de oro. Era tan vívido el sueño que decidió seguirlo y buscar por todo el mundo hasta encontrarlo. Dedicó tanto a esta tarea que descuidó todos los asuntos del reino y lo perdió todo. Dedícate a la realidad y deja los sueños para la hora de dormir.

Horóscopo chino tigre

Se viene el inicio de algo maravilloso para ti. Una nueva era comienza para ti y hoy verás una señal de que esto viene. Así como el nacimiento de un bebé cambia las vidas de sus padres para bien, verás que este cambio te trae grandes beneficios y te dará todas las recompensas que imaginas. Es cuestión de saber aprovecharlo todo.

Horóscopo chino gallo

Escapa de las presiones. Una persona cerca de ti te está presionando para que decidas o hagas algo que sabes que no te beneficia. No te hacen falta estas presiones y vivirás mejor sin estas influencias. Debes evitar a esta persona y mantenerte lejos. Hazle ver que te está exigiendo demasiado y que esto no es justo. Con el tiempo entenderá.

Horóscopo chino búfalo

Horóscopo chino caballo

Dale un veredicto a esa persona que te requiere ya. Una persona te está pidiendo algo y has estado postergando el momento de tu decisión. Llegó el momento de tomar una determinación y decirle ya lo que piensas. No te preocupes demasiado por tomar la decisión correcta ya que sólo el tiempo dirá si fue o no la indicada. Lo importante es decidirte ya.

Horóscopo chino perro

Tu estima entre los que te rodean sube como la espuma. Es un momento en tu vida en que tus logros y éxitos ganan reconocimiento y todos los que te conocen saben lo bien que has hecho y quieren reconocértelo. Aprovecha esto y permite que te lo hagan saber. No tengas problemas de modestia, ya que lo que has hecho merece esta celebración.

Horóscopo chino rata

No cambies de sentimientos. Tienes que ser constante. La persona que te quiere se la pasa en estos momentos desojando margaritas y preguntando "me quiere, no me quiere." No seas tan inconstante y hazle saber a esta persona lo que de verdad sientes y asegúrale con tus acciones y actitud su lugar en tu corazón. Te recompensará de la misma manera.

Horóscopo chino cabra

Dale luz verde al amor. Has pasado ya mucho tiempo en espera, como si tus emociones estuvieran ante un semáforo en rojo que le da preferencia al trabajo y otras cosas urgentes en tu vida, pero como en todo, ha llegado el momento de avanzar y ahora le toca el turno al amor. Dale todo el tiempo y la energía que requiera para que encuentres y conquistes a esa persona.

Horóscopo chino cerdo

Encuentra lo dulce de los momentos amargos. Nada en esta vida es completamente triste. Los momentos oscuros tienen su rayo de luz y hay gotas de miel en tus ratos más ácidos. Encuentra lo alegre o divertido de los problemas y verás así más rápido la solución. Es cuestión de enfoques y de tener la actitud correcta.

Horóscopo chino conejo

Sientes que la situación te aprisiona. Los problemas se han ido acumulando y las opciones se han ido cerrando al grado que sientes una prisión a tu alrededor y que no hay puerta de escape o solución posible. No lo sientas así. Estás viendo los problemas más grandes de lo que son. Date un respiro y verás la gran cantidad de posibles salidas a tu alrededor.

Horóscopo chino mono

Las oportunidades aparecen a tu paso. Es una época fértil para nuevas posibilidades y a cada momento aparecen nuevas opciones que puedes tomar para lograr lo que quieres. Es cuestión de abrir bien los ojos para notarlas, ya que cada situación nueva es en realidad una opción que tú puedes aprovechar. Usa bien tu instinto para descubrirlas.

