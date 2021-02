Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 16 de febrero de 2021 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas, aquí en La Verdad Noticias!

Horóscopo chino dragón

Deja atrás las disputas por dinero y dale prioridad a los afectos, ellos serán los únicos que podrán ayudarte en tus problemas. Si no puedes contener tus celos, lo más probable es que tu pareja termine dejándote. Nadie soporta semejante presión. Es posible que lo que te prometieron nunca se cumpla. Trata de que tu dinero no se vea comprometido por esta falsa promesa.

Horóscopo chino serpiente

Ciertas precauciones que tomarás en días anteriores te evitarán una serie de inconvenientes durante la jornada de hoy. Procura mantenerte alejado de las discusiones en la pareja, al menos durante la jornada de hoy. Precaución. No dejes que tu irresponsabilidad e inmadurez afecten nuevamente tu status profesional, aprende de tus errores pasados.

Horóscopo chino tigre

Absolutamente nada saldrá de acuerdo a tus planes en la jornada de hoy. Prepárate para un sin fin de inconvenientes. El destino terminará por alejarte de esa persona que creías compartiría el futuro contigo. No te dejes decaer. No te estanques intelectualmente solo porque has alcanzado un buen puesto laboral. Mantente en estado de perpetuo aprendizaje.

Horóscopo chino gallo

Te verás en la necesidad de poner algunos puntos sobre la mesa con amigos cercanos. Que no pase a mayores. No permitas que tu familia política se entrometa en tu relación. Con diplomacia pon los limites para evitar conflictos. Hazte un tiempo durante la jornada para realizar ese trabajo domestico que te encargaron. Ya no te permitirán postergarlo.

Horóscopo chino búfalo

No encontrarás en la violencia física la solución a ciertos inconvenientes. Busca utilizar la razón a toda costa. Deberás trabajar tiempo extra si pretendes reconstruir la confianza que tu pareja tuvo en ti. Hazte cargo de tus actos. Poco a poco lograrás acostumbrarte a nuevas rutinas laborales que te fueron impuestas recientemente. No te apresures.

Horóscopo chino caballo

Vivirás un problema tras otro durante la jornada de hoy. No permitas que la sucesión de eventos negativos afecte tu humor. Deja el egoísmo de lado y trata de demostrarle a tu pareja lo mucho que la amas. No olvides que ella siempre esta a tu lado. Aprovecha la jornada para buscar aquella información que te pidiera un familiar hace tiempo. Deja de postergarlo.

Horóscopo chino perro

No podrás esperar tener razón en cada opinión que des. Deja tu orgullo de lado y acepta los errores que te serán marcados. Evalúa tu conducta del fin de semana antes de hacer ningún reclamo a tu pareja. Se justo a la hora de juzgarla. No dejes que el tiempo se te escurra entre los dedos. Utiliza cada segundo que tengas a tu alcance de la forma más optima.

Horóscopo chino rata

No importa cuanto lo intentes, te será imposible rescatar una amistad de las garras del desastre. Afronta esta difícil situación. Tu poco tiempo libre está alejándote de tu pareja. Haz un lugar en la agenda de hoy para vivir un momento romántico con a ella. Ciertas sugerencias que hicieras a tus superiores no serán tomadas de la mejor manera por ellos. Resígnate.

Horóscopo chino cabra

Experimentarás un sinnúmero de altibajos durante la jornada de hoy, lo que mantendrá tu mente trabajando constantemente. Es el momento de aspirar a una realidad sentimental que llene de mejor manera tus expectativas. Deja tu timidez de lado. Deberás cambiar radicalmente tus costumbres laborales debido a cambios inherentes a tu ambiente de trabajo. Adáptate.

Horóscopo chino cerdo

Lograrás tomar la determinación de dejar hábitos que sabes son nocivos para tu salud. No decaigas con el primer escollo. Deberás ceder ante los pedidos de tu pareja de una reunión familiar. Su felicidad será en definitiva la tuya también. Te sorprenderán los resultados que obtendrás al organizar tus tiempos y prioridades eficientemente. Utiliza este impulso.

Horóscopo chino conejo

Aparece la oportunidad de reencontrarte con amigos. Organiza una cena en tu casa, te hará bien hacerles una rica comida. El amor se presenta de la manera más inesperada. Cuando menos lo imagines estarás viviendo una gran historia de amor. Es natural que te invada la indecisión, pero ante la duda consulta con alguien de confianza, no te apresures a decidir.

Horóscopo chino mono

Te darás un gran susto durante la jornada de hoy, que te hará reconsiderar seriamente el estilo de vida que llevas. Las responsabilidades en la pareja no deben ser tomadas a la ligera. Tu falta en ellas podría inestabilizar toda la relación. Sentirás la presión en tus hombros durante el día de hoy en lo que a lo laboral se refiere. No pierdas el temple.

