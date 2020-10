Horóscopo Chino para hoy 15 de octubre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 15 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Alguien en tu vida te causa problemas menores pero constantes. Es como ciertos insectos que no dan mucho problema, pero cuando este problema menor continúa por horas y horas y horas, se hace más insoportable que cualquier problema mayor. Tienes que ponerle un hasta aquí a esta persona y hacerle entender que no puede seguir esto.

Horóscopo chino serpiente

Pon un buen cebo para atrapar tu presa. El buen pescador sabe que para atrapar un pez grande necesita un cebo grande. El buen cazador sabe que para capturar la mejor presa tiene que poner en la trampa el mejor cebo. Sólo podrás atrapar a esa persona con un atractivo tan especial como esa persona misma. Busca en ti para encontrar lo más atractivo que tengas.

Horóscopo chino tigre

No trates de avanzar directamente. Busca una nueva ruta para llegar a tus propósitos del día de hoy. El ataque directo no es práctico porqué todos te verán llegar. El ataque indirecto tampoco es práctico porque se tarda demasiado. Tienes que encontrar una combinación entre los dos y un camino que te dirija a tu objetivo.

Horóscopo chino gallo

Horóscopo chino búfalo

No dejes que tu alma se contamine. Piensa en tu espíritu como tus pulmones y en las energías negativas como el nocivo "humo de segunda mano" de los fumadores empedernidos. Hay gente a tu alrededor que se empeña en vivir a base de odios y envidias y esas emociones te afectan a ti y no te dejan vivir en paz. Aléjate de esos sentimientos y respira solo vibraciones puras.

Horóscopo chino caballo

Las cosas pueden cambiar para bien en un instante. Así como los rayos en las tormentas eléctricas caen de repente e iluminan el cielo más oscuro como si fuera el día más claro, así los problemas que tienes pueden desaparecer de pronto y sin que siquiera lo notes. Los cambios, si los sabes aprovechar, son buenos y las tormentas más repentinas traen la bendición del agua de lluvia. Aprovecha el cambio.

Horóscopo chino perro

Encuentra a la persona ideal. Hay una lección sabia en el fantástico cuento de la Cenicienta y es la del príncipe que se dedicó a recorrer todo el reino hasta encontrar a la joven que pudiera calzar la zapatilla de cristal. Tienes que darte el tiempo y la dedicación paran encontrar a la persona ideal y que sea exactamente la que necesitas para completarte.

Horóscopo chino rata

No imites a los demás. Los babuinos de las montañas son los mejores imitadores del mundo. No hay ningún otro animal que sea tan bueno copiando lo que hacen otros animales. Sin embargo, cuando se habla de ellos no hay nada que decir más que "saben imitar bien." Para lograr una personalidad propia tienes que ser tu propia persona.

Horóscopo chino cabra

Deja que los eventos a tu alrededor te muevan a ti y no tú a ellos. Piensa en las algas marinas, como se mecen en la corriente. Piensa en un trozo de madera en el mar, que se deja llevar por las corrientes hasta que la llevan hasta la orilla al otro lado del mundo. Para resistir en tu lugar sé como las algas, para llegar a un nuevo sitio sé como la madera.

Horóscopo chino cerdo

Llegó el momento de almacenar energías para lo que se viene. La vida es un poco como las estaciones del año, hay momentos para sembrar y momentos para cosechar, momentos para consumir la cosecha y momentos para almacenarla. Se vienen momentos que requerirán toda tu energía y debes dedicar estos días a guardarla dentro de ti. Trata de estar en paz y concentrarte lo más posible.

Horóscopo chino conejo

No opongas una muralla ante las nuevas influencias. No es momento de aislarte ante lo que nuevas personas puedan traer a tu vida. Como los países en la antigüedad, los que recibían a los extranjeros se llenaban de progresos, mientras que los que cerraban sus fronteras se hundían en el pasado. Abre hoy tus puertas a lo que personas nuevas puedan ofrecerte y verás grandes avances.

Horóscopo chino mono

