Este es el horóscopo Chino para hoy 15 de agosto

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 15 de agosto de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Busca hoy el consejo de alguien con experiencia. La edad da una perspectiva ante las cosas y una sabiduría para resolver los problemas que la inteligencia sola, por más astuta que sea, no puede alcanzar. Aunque su experiencia no sea en el asunto particular que te aqueja, su visión te dará una nueva perspectiva y abrirá nuevas posibilidades.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Una fuerza cósmica se hará sentir en tu vida en este día con tal magnitud que te hará creer en cosas que no creías posibles. Esta magnitud no será evidente al principio, pero poco a poco se irá haciendo notar hasta abarcar toda tu vida. El cosmos tiene un modo particular de comunicarse con nosotros.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Habrá un cambio próximo en tu vida que debes empezar a preparar hoy. El bagaje emocional que lleves al empezar esa nueva etapa de tu vida puede marcar la diferencia entre éxito y derrota o entre alegría o pena. Has una lista de todos tus sentimientos para decidir cuales llevarás a esta nueva etapa y cuales dejarás atrás.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

Hoy has llegado al punto medio del recorrido que empezaste hace mucho tiempo. Aunque no te parezca, este es un punto de cambio. Como llegar a la cumbre de una montaña, el camino que sigue será hacia abajo y mucho más fácil de recorrer. Como en cualquier montaña, espera de todas maneras sus altas y bajas, pero ten la certeza de que lo más difícil ya ha quedado atrás.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Excava profundamente hoy en tus sentimientos y busca esa sensación que te está molestando para poder extraerla y dejarla atrás. Posiblemente sea una inseguridad la que está impidiendo avanzar o un sentimiento encontrado que no has resuelto. Al identificar de donde viene te darás cuenta que era fácil de resolver y eso te permitirá continuar libremente.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Dale tus felicitaciones hoy a todas las personas que se lo merezcan. Reconoce los éxitos de los demás por pequeños que sean y hazles saber tu admiración y reconocimiento. Recuerda que todas las acciones se reflejan y regresan hacia ti magnificadas. Felicitar a quienes lo merecen te hará más grande a los ojos de los demás.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

La precisión es la clave el día de hoy. No hay que sobrepasarse en nada y tampoco quedarse corto. No te preocupes, porque tu sentido del equilibrio es fuerte cuando le haces caso a lo que te dice tu corazón. Abre tus sentimientos hacia ti mismo/a y escucha esa voz interior que te dirá cuanto hay que actuar y lo que debes decir con toda la precisión que te hace falta.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

La vida diaria te ha consumido con sus problemas de tal modo que has olvidado los sentimientos. Hoy experimentarás sentimientos de ternura y cariño como no los habías sentido desde hace mucho tiempo. Reconoce que estas emociones son de las fuerzas más poderosas en el Universo y que en vez de hacerte vulnerable.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Hoy llegarás a un punto clave en tu recorrido que te parecerá un puerto seguro a la mitad de un mar agitado. Es el momento para tomar un respiro, llenarte de energías y trazar de nuevo la ruta para asegurarte de que sigues por el camino correcto. Has un recuento de lo que ha pasado y lo que falta por recorrer.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

Ten conciencia de todos los eventos del día de hoy porque serán importantes en el futuro. Imagina que estás escribiendo un diario. Desde el momento de despertarte, trata de imaginarte como describirías cada cosa que te ocurre y recuérdalas todas hasta la hora de regresar a la cama. Esto será te dará una claridad mental que te permitirá identificar las fallas.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Hoy aparecerá un nuevo elemento en tu vida que es esa pieza que justo necesitabas para completar lo que te está haciendo falta. Como siempre sucede, esta pieza no será evidente al principio, sino que se hará notar poco a poco. Ten los ojos bien abiertos ante cualquier factor que aparezca y considéralos todos para ver cuál de ellos es el indicado para completar tus planes.

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Deja hoy que la vida siga su curso, aunque no sea el que estabas esperando. Eventualmente la vida te llevará al lugar que buscabas, pero debes dejarla fluir. Como si fuera el río más caudaloso del mundo, tratar de cambiar su curso sólo hará sentir que te ahogas. Si navegas y te dejas guiar por esas aguas, solas te llevarán a la orilla.

Mono así te irá en el 2020