Horóscopo Chino para hoy 14 de octubre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 14 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

La inspiración te beneficia el día de hoy. Hoy sentirás un rayo de inspiración que pareciera venir directamente del cielo y que te dará las ideas claras para poner solución a los problemas que te aquejan desde hace tiempo. Es momento de poner claridad a tu mente y poner en calma tu espíritu o de lo contrario no podrás aprovechar esto.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

La lucha con la vida te ha dado gran destreza. Sientes que tu poder se ha incrementado y tienes toda la razón en pensar esto. La lucha diaria y el enorme esfuerzo que haces te han dado la fortaleza y agilidad de un atleta. Tu especialidad es la lucha diaria y hay que aprovecharla así como cualquier otro talento.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Tus éxitos se coronarán muy pronto. Piensa en los antiguos Griegos y los primeros juegos olímpicos. Una corona de laureles era el premio para el ganador. Así verás que tus éxitos llegan hoy a un punto dónde el reconocimiento es inevitable. Te has ganado este éxito, ya que tus esfuerzos han sido magníficos.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

No opongas resistencia y los que se te oponen caerán solos. Como el luchador de judo, utiliza la fuerza de los que se te oponen en su contra con tan sólo quitarte de su paso. No digas nada y las mentiras en tu contra caerán solas. No hagas nada y las acciones en tu contra se derrumbarán. Vencerás a base de lo que hagan los demás.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Deja que tus emociones crezcan dentro de ti como un árbol. Esa persona que te interesa es como una semilla dentro de la tierra, tienes que dejar tiempo para que crezca antes de que las primeras hojas se asomen. No te acerques a esa persona sin que esto haya pasado. Tienes que tener claros tus sentimientos y para eso hace falta tiempo.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Sientes que la vida te ha dado una lección, pero te parece incomprensible. Sientes que las últimas experiencias por las que has atravesado encierran un significado oculto, pero este significado escapa a tu comprensión. ¿Porqué has pasado por todas estas experiencias? Necesitas serenarte y examinar tu espíritu para entenderlas.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

Sigue la corriente para conquistar a esa persona que te interesa. Así como el mar que rodea a la montaña hasta desgastarla y hacer surcos en su interior, así tiene que ser tu influencia sobre esa persona. No hagas nada brusco, sólo utiliza tu personalidad para hacer influencia. Sé como el viento o las corrientes de la marea, que suben y hacen cambios sin que nadie los note.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Busca tus raíces. Hoy es un día en que la vida te pondrá en circunstancias en que vas a cuestionar tu personalidad y todo tu entorno. La clave para resolver este dilema es regresar a pensar en dónde naciste y la educación y valores que te dieron base. Un árbol no puede sostenerse sin buenas raíces y así pasa contigo. Recuérdalo y no habrá problemas.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Pon a votación tus opciones contigo mismo/a. Se te presentarán hoy varias opciones y tendrás que tomar una decisión sin tener muchos datos. Imagina que dentro de ti hay un jurado y que la mitad de estos se deciden por una, mientras que la otra mitad por la otra. Cuenta cuantos hay por cada una y sé imparcial. Viendo las cosas así tomarás la decisión correcta.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

No des marcha atrás en tus planes. Así como la pantera no camina hacia atrás y el río no sube hacia la montaña, tu influencia tiene que seguir siempre hacia adelante. Cuando digas algo no te desdigas y cuando hagas algo no lo deshagas. Habrá tiempo después para corregir errores, pero ahora es momento de hacer las cosas con decisión.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

No te fijes en la superficie de las personas y busca su verdadera esencia. Se te presenta hoy una nueva persona en tu vida y su apariencia te impresionará mucho, pero es importante que pases de esta apariencia superficial y veas lo que verdaderamente hay adentro. Si es tan bueno como lo externo, adelante.

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Date un descanso hoy de la lucha en la que vives. Hoy es un día en que, no importa lo que se exija de ti, debes darte un descanso. Así como los antiguos Hebreos dejaban un día a la semana para descansar, debes darte de vez en cuando un respiro. No es posible seguir de otro modo y los demás lo entenderán.

Mono así te irá en el 2020