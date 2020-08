Estas son las predicciones del horóscopo Chino para hoy 14 de agosto de 2020

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 14 de agosto de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Pareciera que todas las experiencias llegan juntas en el mismo momento. De pronto la vida es pura calma y de pronto un torrente incontenible de eventos que te abruman y hacen sentir ansiedad. Relájate. Toma una respiración profunda y contempla todo lo que te está pasando como si fuera un río que fluye frente a ti.

Horóscopo chino serpiente

Prueba hoy cosas nuevas. Tus experiencias deben hacer tu vida tan variada como el más colorido de los tapices orientales. Hoy es el día indicado para ir a ese lugar que habías querido conocer, pero no te habías atrevido a ir o probar esa comida que nunca te habías atrevido a ordenar. Pierde el miedo a lo desconocido.

Horóscopo chino tigre

Busca un ayudante que te asesore y apoye en las tareas que tienes para hoy. Tus trabajos son demasiado laboriosos para una sola persona y te vendrá bien esa ayuda. Tómate un minuto para hacer una lista de personas que te pueden ayudar y te sorprenderá la gran cantidad de aliados que tienes a tu lado.

Horóscopo chino gallo

Evita hoy los conflictos innecesarios. Ya tienes bastante con las cosas que tienes que resolver a diario como para además tener que afrontar todos esos compromisos y problemas ajenos que no te hacen falta. Sabes bien cuáles son esos conflictos y toda la energía que te quitan y que te hace falta para las cuestiones que sí son de vital importancia.

Horóscopo chino búfalo

Es el momento de negociar. Reconoce que no tienes por qué hacerle caso a esa persona que sólo quiere imponer sus ideas y deseos sobre lo que tú buscas. Aunque esta persona parezca intransigente, tendrá que reconocer que tu posición también es válida y tendrá que acceder a que ambos encuentren el justo medio. La flexibilidad aquí es la clave.

Horóscopo chino caballo

No tengas temor a mostrar tus aprensiones. No quieras aparecer omnipotente o indiferente ante esa situación que en verdad no te agrada. Si alguna situación no te gusta o te hace sentir mal, dilo de inmediato y de modo claro. La gente entenderá. Después de todo, todos somos vulnerables y podemos sentir empatía. No hay peor miedo que temer a nuestros propios temores.

Horóscopo chino perro

No te dejes afectar por esas inseguridades. sabes bien qué es lo que quieres y de lo que eres capaz. Los rumores y lo que la gente opina puede causar muchas incertidumbres que sólo te hacen sentir falsa vulnerabilidad y te hacen dudar de lo que realmente buscas. Recupera la sinceridad en lo que crees y con eso regresará la seguridad a tu persona.

Horóscopo chino rata

Hoy tendrás un aviso de eso que has estado esperando. Será muy sutil y por eso la percepción es básica en este día. Mantén los ojos muy abiertos, los oídos atentos y saca tus antenas para percibir cualquier señal que te pueda llegar. Escucha las entonaciones más que las palabras, los entornos más que los mensajes y las intenciones más que lo que se te dice.

Horóscopo chino cabra

Sientes demasiado compromiso. Como si en determinado momento hubieras hecho un juramento que no puedes romper bajo ninguna circunstancia. No es así. La vida da vueltas y hay que adaptarse a las nuevas situaciones. Libérate de tus sentimientos de culpa y date cuenta que es de sabios cambiar de opinión. Si quieres ir por un nuevo camino, adelante.

Horóscopo chino cerdo

Has estado pensando en cambiar cosas en tu vida y ha llegado el momento de iniciar ese cambio. Los mejores cambios son graduales y se hacen poco a poco. Ningún cambio significativo es automático como encender la luz de un cuarto, sino lento y pausado como el camino para atravesar una montaña. Un cambio lento será permanente y sabio.

Horóscopo chino conejo

Llegó el momento de anunciar ese logro que habías estado manteniendo en secreto. Aunque te parezca que deberías esperar más, reconoce que este momento es tan bueno como cualquier otro. Por pequeño que te parezca, el anunciar tus logros te llevará a mejores y mejores situaciones.

Horóscopo chino mono

Hoy es un buen día para contemplar la naturaleza. La vida moderna nos lleva a vivir encerrados y tener en la cabeza solamente los problemas diarios. Date unos minutos o algunas horas para sentarte frente a la puerta de tu casa a observar las plantas, el cielo y los rayos de sol al mediodía o al atardecer.

