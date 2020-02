Horóscopo Chino para hoy 12 de febrero de 2020

BÚFALO

Si te dejas influenciar por los comentarios de los demás, terminarás enredado en una serie de rumores y chismes. Busca afianzar aún más la relación. El compromiso o la convivencia son un buen paso para dar, no temas que saldrá todo bien. Sabes cómo lograr que tus ganancias aumenten rápido, pero sabes que esa no es una manera legal. Por sobre todo, sé honesto.

CABALLO

Ciertas cuestiones relativas a tu devoción por tu pareja serán puestas en cuestionamiento en la jornada de hoy. Desmitifícalas. Descubrirás que no existe atadura alguna en el amor de una pareja. De repente las respuestas a tus preguntas llegarán. Contarás con una gran suerte para los juegos de azar en la jornada de hoy. Procura no dejarla pasar desapercibida.

CABRA

Hoy llegará la respuesta que estabas esperando. La ansiedad y el misterio llegaron a su fin, quédate tranquilo, todo saldrá bien. Te sientes querido por tu familia y por tu pareja. Estás atravesando una etapa plagada de felicidad, disfruta el momento. Si existen trabas en tus finanzas significa que hay algo que no has hecho bien. Revisa todo y encuentra la falla.

CERDO

Volverás a escuchar quejas por parte de tu pareja debido a la falta de tiempo que pasas en el hogar. Presta más atención. Finalmente encontrarás una pareja que te dará el espacio que necesitas para expresarte y realizarte personalmente. Tus comentarios generaran una gran controversia en tu ambiente laboral. Se más cuidadoso con tus palabras.

CONEJO

Hoy te darás cuenta de lo equivocado que estás respecto a un asunto laboral. Sé valiente, reconoce tus errores y pide perdón. La pareja está en crisis. Es momento de que pongan las cartas sobre la mesa y decidan qué rumbo seguir. Sé sincero. Si ya tienes todo proyectado en tu mente, este es el momento ideal para conseguir apoyo y poner tu negocio en marcha.

DRAGÓN

Hoy no es un buen día para todo lo referido a compra o venta de inmuebles. Espera unos días que la situación cambiará. Una salida al cine o un paseo a la luz de la luna son buenas alternativas para reconquistar a tu pareja. Tenlas en cuenta. Ten cuidado con la letra chica a la hora de firmar cualquier papel. Ante la duda, busca el asesoramiento de un profesional.

GALLO

No te sentirás cómodo con ciertas palabras que escucharas por parte de tu circulo de amigos. Procura no exaltarte. Jornada de completo entendimiento en la pareja, lograrán sortear varios escollos que obstruían el paso a la tranquilidad. Prepárate para recibir una noticia que te golpeará duro a nivel económico financiero. Deberás poner todo para salir adelante.

MONO

Existen muchas probabilidades que a causa de una decisión trascendente termines peleado con un familiar cercano. Tu vida de pareja sigue igual, o sea, plagada de discusiones y sin nada que los una. Replantéate si conviene seguir así. Un viaje, un juego de azar o la ayuda de algún pariente cercano pueden ayudarte a que tus negocios prosperen.

PERRO

Tienes la creatividad necesaria para progresar en tus proyectos, pero tú preferirás dedicarte al ocio. Luego, no te arrepientas. El amor es un aspecto de tu vida que te falta desarrollar. Sin embargo, una persona está por llegar y consigo trae cambios. Las relaciones laborales no pasan por su mejor momento. Es mejor que no te involucres innecesariamente en pleitos.

RATA

Deberás decidir entre dos propuestas. Si no estás convencido con ninguna, busca ayuda, pero hay una que sí vale la pena. Que la rutina no se apodere de tu relación. Lencería erótica o algún juguete sexual pueden poner pimienta en la pareja. La superación de los problemas económicos depende de tu constancia. Trabaja duro y parejo, es la única manera de triunfar.

SERPIENTE

Ciertos amigos cercanos te ofrecerán una posible solución a ciertas dificultades que estas experimentando. Aprovéchala. No existe herida que el tiempo no sea capaz de curar. Date el espacio que necesites para dejar tu pasado detrás. Siempre muéstrate predispuesto a incorporar nuevas rutinas laborales. Esto dará una buena imagen de ti.

TIGRE

Ciertas formas de actuar de amigos cercanos te demostrarán que su amistad ya no es lo que fue en un tiempo. Deberás resignarte a dejarle el camino libre a aquella persona que en algún momento compartió sentimientos contigo. Recuerda que las palabras siempre preceden a las acciones. Asegúrate de manejarte con cautela en tus comentarios.

