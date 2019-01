Horóscopo Chino para hoy 12 de enero

Llegó el fin de semana y no te puedes perder lo que tu signo zodiacal te depara en el Horóscopo Chino.

BUEY hoy 12/01/2018

Tu agilidad mental hará que logres salir airoso de los conflictos. Pero zafa sin mentir porque terminarán descubriéndote. La relación que tienen es muy saludable y son la envidia de sus amigos. Pero el tiempo y la rutina harán estragos en la pareja. Tu creatividad hará que mucha gente de tu entorno quiera unirse a ti y a tu proyecto. Ten cuidado con quiénes te rodeas.

CABALLO hoy 12/01/2018

Las intenciones ocultas de ciertas personas de tu entorno se harán más notables que nunca en el día de hoy. Presta atención. No te permitas caer en ciertas tentaciones que sabes terminarán por arruinar una relación que tiene gran potencial. Podrás cerrar el día habiendo cumplido con todas las obligaciones para la fecha. Aprovecha el tiempo libre para descansar.

CABRA hoy 12/01/2018

Deberás resistirte a actuar por instinto en la jornada de hoy. Medita profundamente antes de tomar una determinación. Compartirás inolvidables momentos en la compañía de esa persona especial para ti. Jornada positiva a nivel sentimental. Deberás renunciar a ciertos planes que tenias a futuro a nivel laboral. No dejes que esto te haga decaer anímicamente.

CERDO hoy 12/01/2018

No seas tan exigente contigo mismo. No te ocupes de más asuntos de los que puedes ocuparte. Descubre tus limitaciones. Las palabras y los sentimientos profundos serán el mejor discurso para reconquistar a tu pareja. Habla con el corazón. Te esperan buenos tiempos en todo lo que se refiere a inversiones en inmuebles, ya sean nuevos o usados. Felicitaciones.

CONEJO hoy 12/01/2018

No dejes que ciertas situaciones que deberás experimentar en la jornada saquen lo peor de ti. Mantén el autocontrol. Utiliza la jornada de hoy para iniciar un acercamiento a tu pareja y limar las asperezas remanentes de días pasados. Se inicia una nueva etapa en tu vida profesional durante la jornada de hoy. Prepárate para vivir extensos cambios.

DRAGON hoy 12/01/2018

No dejes que tu temperamento descontrolado te vuelva a poner en aprietos. Procura manejarte con moderación durante el día de hoy. No podrás escapar de por vida a ciertas consecuencias de acciones de tu pasado. Deberás enfrentarlas eventualmente. No puedes esperar tener éxito de manera continua e ininterrumpida a nivel profesional. Eventualmente vivirás adversidades.

GALLO hoy 12/01/2018

Presta mucha atención a ciertos eventos que de darán durante el día de hoy, puesto que se presentará una oportunidad imperdible. Asegúrate de dejar las reglas claras de antemano en lo que a la conquista se refiere. No juegues con los sentimientos de otros. Deberás ser muy paciente con tus recién contratados subordinados. Asegúrate de mostrarte abierto a las dudas.

MONO hoy 12/01/2018

No puedes tener control absoluto sobre cada factor que influencie tu área laboral. Deberás cambiar ciertas actitudes. Comenzarás una nueva etapa a nivel emocional durante la jornada de hoy. Vislumbrarás las respuestas a tus preguntas. Comenzarás a sentir cierta tensión en tu ambiente laboral, asegúrate de investigar las razones de esto.

PERRO hoy 12/01/2018

Demostrarás haber aprendido a lidiar con las negativas y los rechazos en lo que a las conquistas se refiere. No te desanimes. No dejes que un arranque de furia y frustración acaben con tanto tiempo dedicado a cultivar la relación con tu pareja. Entrarás en un periodo de completa distracción, haciendo imposible que alcances tu ritmo laboral acostumbrado.

RATA hoy 12/01/2018

Tendrás la oportunidad de reivindicarte ante los ojos de ciertos amigos de pasado que habían quedado desilusionados contigo. No podrás alcanzar a experimentar el amor verdadero si no eliminas todo sentimiento de egoísmo y egocentrismo. Todo irá sobre ruedas en lo que a lo laboral se refiere en el día de hoy, no tendrás problema alguno que te afecte.

SERPIENTE hoy 12/01/2018

El fin de semana pasado te ha permitido meditar profundamente sobre ciertos aspectos de tus sentimientos. Toma una decisión. Aprende a confiar en tu pareja tus miedos e inquietudes. Hazla participe de tu mundo interior, dale el lugar que corresponde. Tendrás la oportunidad de discutir con tus superiores ciertas ideas que han rondado tu cabeza últimamente. Aprovéchala.

TIGRE hoy 12/01/2018

Te costará lograr que los demás apoyen tus argumentaciones. No importa, tarde o temprano se darán cuenta que tienes razón. Si sientes que la rutina está matando a tu relación de pareja, comprar lencería erótica o algún juguete sexual puede ayudar. Un proyecto a largo plazo merece que lo tomes con seriedad. Por eso, escucha los consejos de quienes saben más que tú.

