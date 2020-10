Horóscopo Chino para hoy 10 octubre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 10 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Orienta tus emociones con el mapa del sentido común. Hay un dicho que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. En realidad, todos tenemos un sentido común, pero vivimos en una sociedad tan llena de información y de la opinión de los demás que la voz de nuestro sentido común se pierde en el escándalo de voces diciendo otras cosas.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Tira el odio a la basura. El odio es una emoción que no te ayuda en nada y te perjudica mucho. Puedes pasar horas pensando en venganzas o recordando el daño que te hicieron sin que te favorezca en nada. Deja esa emoción de lado y olvídala por completo. Cuando aparezca has de nuevo un esfuerzo por ignorarla. Esto te hará mucho más feliz.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Busca esa relación que quieres. Sabes lo que quieres y con quien lo quieres, ¿porqué no te atreves? Sólo el miedo al rechazo te priva de alcanzar eso que tanto necesitas. Es importante que te des la oportunidad y te atrevas a decir lo que sientas. Así lo vas a alcanzar.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

No dejes que tu vida amorosa se vuelva una rutina. Todo puede volverse aburrido si lo descuidas y lo que antes era descubrimiento y emociones intensas hoy se ha vuelto tedio y monotonía. No dejes que esto ocurra en el amor. Busca la manera de cambiar las cosas y experimentar algo nuevo. La consecuencia de no hacer esto es dejar que el amor muera y eso no lo puedes permitir.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

La abundancia viene hacia ti. Pronto verás que todas las carencias y estrecheces con las que vives a diario la vida comienzan a aflojar y esto será el inicio de una era de bonanza y recompensa que contrastará con los problemas que ahora sufres. No hay mal que dure cien años y verás que el cambio que esperabas desde hacía tiempo está a punto de llegar. Esto empieza el día de hoy.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

El amor no puede medirse en cantidad. Un sabio observaba el cielo y vio una parvada de cien aves volando juntas y una sola volando por separado. Después de un tiempo, todas las aves volaban juntas. El sabio dijo "no sé quien es más afortunado, si el ave sola que ganó cien amores o los cien que ganaron un amor más."

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

Limpia tu alma de sentimientos malsanos. Una sensación que te dejó un acontecimiento de hace tiempo ha quedado infectando tu alma como una enfermedad en una herida y ha seguido produciendo sentimientos negativos que te afectan y no te permiten crecer con la salud espiritual que necesitas. Tienes que ponerle un alto y limpiar tu espíritu así como tu cuerpo. Empieza hoy con un análisis de conciencia.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Entreteje la vida de otros. Una muchacha era considerada la mejor costurera del pueblo. Chicas solteras iban a pedirle ropa para conseguir un novio y los hombres iban a verla para que ella les hiciera ropa que los hiciera conseguir novia. A ella se le ocurrió unir las vidas de sus amistades así como unía pedazos de tela haciendo a todos felices.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Balancea tu vida. A veces te privas de todo y otras veces te excedes. Hay días en que todo es felicidad y otros en que todo lo ves triste. Encuentra ese punto medio que te permita tener el control y no ir de un lado al otro como una pelota en un balancín. Es cuestión de percepción para encontrar ese punto.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

La suerte te sonríe. Hoy tendrás un día en el que todo lo que intentes tendrá un perfecto y feliz resultado casi sin el menor esfuerzo. El tipo de días dónde cada cosa que hagas obtendrá una recompensa casi inmediata que te hará preguntarte qué es lo que estás haciendo que todo funciona. La clave para conservar esto es no tener demasiada ambición. Hazlo y no podrás fallar.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Ten bien claros tus valores. Hay tentaciones en tu vida que te ofrecen hacer algo que va en contra de tu moral personal. Ignora esas tentaciones. Las consecuencias siempre serán peor que el hecho de haberte privado de eso que te llama la atención. No tiene caso arriesgarse. Olvídalo y sigue tu vida.

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

No tengas miedo a acercarte a esa persona. Has estado pensando por mucho tiempo ya en acercarte y concretar las cosas. Llegó hoy el momento de atreverte y hacerlo. No tienes que ir muy lejos. Con establecer hoy la comunicación bastará. Te sorprenderá el gran agrado con el que esta persona te recibe. Tenlo por seguro.

Mono así te irá en el 2020