Horóscopo Chino para hoy 10 de septiembre de 2020, así será tu día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 10 de septiembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Algo pequeño te hará feliz. No busques cosas grandes. Considera a los niños pequeños como un gran regalo. A veces la caja les parece más emocionante que el regalo que venía adentro. Así es a veces para todos. Las cosas más sencillas y pequeñas nos maravillan más que las grandes y complicadas cosas. Busca hoy algo pequeño y simple que llene tu vida.

Horóscopo chino serpiente

La luz al final del túnel esta cerca. No te desesperes. Unos exploradores caminaban perdidos una noche llevando una sola linterna. La linterna se apagó y uno de ellos sugirió dejar de caminar y esperar al nuevo día, pero los demás lo convencieron a seguir y al final encontraron la luz de la expedición que los buscaba. Esa luz está por llegar.

Horóscopo chino tigre

Te llegara una misteriosa sorpresa. Acéptala sin investigar quien lo mando. Hoy será como recibir un paquete sin sellos ni remitentes. Hay quien lo abre de inmediato para maravillarse con lo que había dentro, mientras que otros se desesperan buscando el remitente. Es mejor que aceptes las cosas que llegan de este modo.

Horóscopo chino gallo

No sientas culpas. No ganas nada con eso. Había un hombre que llegó a la policía local a confesar docenas de crímenes. Cuando los policías lo interrogaron se dieron cuenta que todo era mentira y él era inocente. Él dijo que lo hacía por mitigar sus culpas. El sentimiento de culpa no trae nada bueno. No puedes reparar lo que tú no causaste.

Horóscopo chino búfalo

Se útil para los demás y los demás serán útiles para ti. Una araña quería cruzar un río y le pidió ayuda a un pez. El pez le dijo "¿por qué habría yo de ayudarte?" La araña respondió "porque yo puedo tejer una red que atrape a todos los insectos que puedas comer." Al ofrecer nuestra ayuda los demás, ellos responderán en reciprocidad. Esto es la clave del éxito en todo.

Horóscopo chino caballo

Calma tus urgencias. No son para tanto. Había en la antigüedad un grupo de bomberos que era llamado cada vez que alguien encendía un fósforo, al grado de que cuando hubo un verdadero incendio, no tuvieron tiempo de irlo a apagar. Hay que hacer una distinción con lo que uno considera una urgencia y una verdadera emergencia. Para esto hay que calmar la sensación de urgencia cotidiana.

Horóscopo chino perro

No interrumpas tus planes. Continúa hasta lograr lo que te propones. El gusano de la seda no rompe sus hilos hasta terminar su hermoso capullo. Así debes ser con tus planes. Sigue y sigue hilándolos hasta que no hayas terminado lo que te propusiste al principio. La constancia es el único camino al éxito. Todos los días debes pensar así.

Horóscopo chino rata

No mientas. Tarde o temprano todas las mentiras se descubren. Piensa en el insecto que se esconde en el pasto para no ser descubierto. Eventualmente alguien pasa y lo aplasta. Así debes de tener cuidado con las mentiras o lo que se oculta. Más vale decir la verdad desde el principio y afrontar las consecuencias.

Horóscopo chino cabra

Ten cuidado en tratar demasiado lo que te molesta o puedes lastimarte. Considera las heridas que están sanando. A veces causan picazón o molestia, pero si uno las rasca o se la pasa tocándolas, terminará por no dejarlas sanar nunca. Así debes ser con los problemas emocionales. Es mejor no tocarlos cuando están en proceso de curación.

Horóscopo chino cerdo

Ten cuidado en cada detalle de todo lo que haces sin importar lo que esto sea. Un relojero paseaba por el bosque y encontró a un leñador. El relojero dijo "vaya que tienes un trabajo fácil dónde no hay que fijarse en detalles." El leñador respondió "claro que tengo que fijarme. Si no, el árbol me caería en la cabeza." Así debes ser con todo lo que emprendas.

Horóscopo chino conejo

Mantén un dialogo contigo mismo/a para descubrir el amor propio. Un rey buscaba a su esposa y fue a todos los rincones del reino, después a todos los rincones del mundo y al final se estaba dando por vencido cuando vio que su esposa estuvo siempre en el palacio. Así es con el verdadero amor.

Horóscopo chino mono

Inicia hoy un nuevo proyecto. Hazlo del modo correcto y tendrás gran éxito. Piensa en un escribano. Si empieza una frase con letra mayúscula, todo el mundo podrá entender lo que escribe. Si lo empieza con minúscula nadie sabrá que ahí empieza y no podrán comprenderlo. Debes tener cuidado con como comienzas las cosas para darles el inicio adecuado.

