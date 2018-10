Horóscopo Chino para hoy 1 de octubre

Toda la información sobre los signos chinos. Características y compatibilidades, relación con el zodiaco occidental y mucho más lo encontrarás en esta página realizada con el apoyo de profesionales Astrólogos reales. El horóscopo chino de hoy lo tendrás siempre a la mano con nosotros.

Calendario Chino; encuentra tu signo aquí:

BUEY para hoy 01/10/2018

Tu inocencia será la causa primordial de grandes tropiezos que deberás experimentar. Hoy entenderás que debes cambiar. No pierdas la chance que se presentará hoy de alcanzar un acuerdo con tu pareja antes de que ella se aleje definitivamente. Entrarás en ciertas discusiones en tu ambiente laboral debido a consistentes incompetencias por parte de tus pares laborales.

CABALLO para hoy 01/10/2018

Deberás afrontar las consecuencias de tus acciones finalmente en la jornada. Se acabo tu tiempo disponible para arrepentirte. Vivirás algunos conflictos con tu pareja debido a comentarios indiscretos por parte de tu familia política. Cuidado. No busques delegar a tus compañeros tus responsabilidades de la jornada de hoy. Esto solo retrasará más tu trabajo.

CABRA para hoy 01/10/2018

Deberás convencer a tu entorno de que has madurado lo suficiente como para aceptar ciertas responsabilidades. No lo dudes. Utiliza tu tiempo libre para replantearte actitudes que has tenido para con la vida en lo que a lo emocional se refiere. No te dejes estar solo porque no tienes compromisos inmediatos por resolver. Mantente en movimiento constantemente.

CERDO para hoy 01/10/2018

Notarás un comportamiento extraño por parte de amigos cercanos. Busca recurrir al dialogo para intentar solucionarlo. Te llevará gran trabajo poder hacerte entender en ciertas discusiones que tendrás con tu pareja durante la jornada de hoy. Prepárate para vivir una mala racha económica como nunca has experimentado hasta ahora. Mucha precaución.

CONEJO para hoy 01/10/2018

Juntarás la entereza necesaria para poner bajo la lupa ciertas actitudes de tu personalidad que sabes son nocivas. Día complicado para el amor, los desacuerdos en la pareja estarán latentes toda la jornada. Paciencia y calma. Te verás forzado a iniciar un grupo de trabajo con pares laborales recién conocidos. Hazte cargo desde un principio.

DRAGON para hoy 01/10/2018

Experimentarás ciertas revelaciones durante la jornada de hoy que pondrán en jaque tu manera de vivir la vida. Deberás aprender que cada acción que realizas, indefectiblemente tendrá una consecuencia. Medita antes de actuar. El secreto para alcanzar la cima esta en la constancia y la dedicación. No intentes tomar atajos ineficaces.

GALLO para hoy 01/10/2018

Hace tiempo que no ves a tus amigos. Organiza una cena en tu casa y demuéstrales tu cariño con una buena comida hecha por ti. Un gran amor, que ya creías superado y olvidado, regresará sorpresivamente y pondrá en jaque tu actual relación actual. La jornada no se presenta ideal para las inversiones, ni mucho menos para lo que tenga que ver con compra de automóviles.

MONO para hoy 01/10/2018

Podrás quitarte momentáneamente ciertas preocupaciones que tenias desde hace tiempo y disfrutar de una buena jornada. Comenzarás a ver ciertos signos de desgaste en la relación, procura reformular los hábitos en la pareja. Lograrás sincronizarte increíblemente con los eventos que transcurrirán hoy, y podrás desembarazarte del trabajo pendiente.

PERRO para hoy 01/10/2018

Notarás que la vida está comenzando a obligarte a madurar. No podrás mantener tu estilo de vida por mucho tiempo más. Tendrás que darle al amor una mayor prioridad entre la lista de tus asuntos importantes, o el vínculo comenzará a desfallecer. Contarás con una capacidad excepcional de concentración en la jornada de hoy. Sácale todo el provecho posible.

RATA para hoy 01/10/2018

Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que tú quieres, pero hoy alguien te manejará a su antojo y harás lo que diga. No te conviene avanzar a pasos agigantados. Ir paso a paso, de manera pausada, hará que tu pareja se sienta cómoda y no huya. Nadie mejor que tú sabe cuánto esfuerzo te costó llegar donde estás. Mejor piensa dos veces antes de aceptar ofertas dudosas.

SERPIENTE para hoy 01/10/2018

Si te pones firme y no titubeas, lograrás que tu argumento prevalezca sobre el de los demás y hagan lo que tú propones. Aunque hay muchos aspectos por mejorar, sientes que estás con alguien que te brinda todo lo que necesitas. Disfruta el momento. La vida no es sólo lujos, y tú no tienes el nivel económico necesario para vivir sin trabajar. No gastes más de lo que puedes.

TIGRE para hoy 01/10/2018

Piensa un poco más antes de tomar una decisión importante. Hoy te pondrán en una encrucijada que no te gustará nada. No seas rencoroso y no pierdas tiempo pasando viejas facturas. Lo que no se dijo en su momento, ahora ya es tarde. Pretendes eficacia y honestidad de los demás, pero si tú no predicas con el ejemplo, nadie cumplirá. Sé coherente.

