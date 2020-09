Horóscopo Chino para hoy 09 de septiembre de 2020, así será tu día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 09 de septiembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

La gente te nota, aunque no te des cuenta. No debes dudarlo. Eres como las flores del campo que atraen la mirada de los demás sin tener que hacer nada para atraerla. No debes exagerar en tu comportamiento ni hace falta que te esmeres demasiado. Con sólo ser y manifestar tu propia persona la gente volteará a verte con aprecio.

Horóscopo chino serpiente

Las presiones te desgastan. Date tiempo para descansar. Debes ser como el atleta que se entrena. Hace todo su esfuerzo cuando hace falta, pero también se da tiempo para recuperar el aliento cuando es necesario. De otro modo el cansancio no le permitirá realizar nada y hasta puede lastimarte. Date tiempo para descansar cuando haga falta.

Horóscopo chino tigre

Desecha las emociones malas y conserva las saludables. El granjero debe tener cuidado al almacenar los granos de la cosecha ya que, si pone los granos saludables con los que se están echando a perder, toda la cosecha se arruinará. Así debes ser con tus emociones. Aprender cual es la emoción verdadera y cuál es la dañina.

Horóscopo chino gallo

No traiciones tus ideales. Un campesino vendía su granja y un rico aristócrata le preguntó si todo estaba a la venta. El campesino dijo "todo excepto mi azadón." "¿Por qué?" preguntó el rico. "Porque si lo vendo dejaré de ser campesino, que es lo que yo soy." No importa cuánto te ofrezcan, no dejes lo que verdaderamente crees.

Horóscopo chino búfalo

Evita los pleitos y piensa que con las palabras se entiende la gente. No hace falta llegar a confrontaciones o altercados que pongan en peligro tu armonía y la de la gente que te rodea. Tú eres hábil con las palabras y siempre has sabido darte a entender muy bien. Utiliza tu sabiduría y este talento te hará salir adelante.

Horóscopo chino caballo

El costo de la vida te desgasta, pero no tiene porqué ser así. Debes manejar la energía que pones en todo como manejas tu economía. Si gastas demasiado en lo primero que encuentres te quedarás sin dinero para las emergencias o lo que sea importante. Con tu energía, dale a cada cosa sólo la importancia que merece.

Horóscopo chino perro

No hay peor mal que la hipocresía. Piensa en el santo que predica en el día y peca de noche o quienes ponen su comportamiento como ejemplo sólo para caer en un escándalo a la siguiente oportunidad. Hoy es un día para estar atento/a ante los hipócritas que te rodean e ignorar sus falsos consejos mientras que sigues a los verdaderos.

Horóscopo chino rata

Mantén un ojo sobre tus intereses y no los descuides. Debes ser como el fiel perro guardián que se mantiene a la puerta de la casa vigilando sin gruñir al que se acerca amistoso y mostrando los dientes al que viene con malas intenciones. Así debes aprender a estar cerca de tus intereses y distinguir entre los que vienen con bien a los que quieren hacerte daño.

Horóscopo chino cabra

Busca tu lugar y si hace falta vuela a otro sitio. Piensa en las aves migratorias, que con el paso de las temporadas buscan nuevos lugares para soportar el duro invierno. Así debes pensar que, si el lugar donde estás no es el adecuado, ha llegado el momento de levantar el vuelo e ir a otro lugar.

Horóscopo chino cerdo

Permítete una pequeña travesura de vez en cuando. Tienes el espíritu infantil y como tal, no puedes dejar de lado la oportunidad de hacer una pequeña broma o un juego que divierta a todos. Piensa en las consecuencias como adulto y después de meditarlas, actúa como tu espíritu te lo indique. No habrá consecuencias y será diversión para todos.

Horóscopo chino conejo

Hay alguien mandándote un mensaje. Descífralo. Piensa que eres como un operador de radio recibiendo mensajes confusos entre ruidos de estática. Algunos de estos mensajes son para ti, pero debes aprender a descifrarlos. Tienes que aprender las claves que usan los demás para poder entender lo que te quieren decir.

Horóscopo chino mono

Acepta lo que debes aceptar sin doblegarte ante los demás. Un rey en la antigüedad decidió casarse con una princesa y la princesa no estaba acostumbrada a seguir órdenes de nadie. El rey le dijo "ahora tendrás que doblegarte ante mi" y ella dijo "no, ya que lo que tú mandes será mandato de los dos." Esta fábula enseña que lo que uno debe de obedecer debe ser parte de uno mismo.

