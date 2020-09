Horóscopo Chino para hoy 07 de septiembre de 2020, así te irá en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 07 de septiembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Busca un portavoz para que diga a todas tus ideas. Los reyes antiguos no decían ellos sus mandatos, sino que mandaban un heraldo para que los dijera. El heraldo tenía que tener la mejor voz del reino y hacer resonar los edictos del rey por todos los rincones. Igualmente busca quien pueda decir tus ideas a los demás del mejor modo posible.

Horóscopo chino serpiente

No dejes hoyos en lo que haces y revisa bien tu trabajo. El trabajo más importante en los viñedos es el del que revisa que los barriles no tengan hoyos. El menor hoyo puede hacer que el trabajo de todos a lo largo de todo el año se pierda por completo. De igual manera, no dejes errores en lo que haces o todo se puede echar a perder.

Horóscopo chino tigre

Busca la sencillez sin rebuscamientos. Hoy es un día para mantener las cosas lo más simple posible. Trata de ser como las flores junto al arroyo. Sus simples colores y los pétalos lisos y sin formas raras las hacen las más hermosas de todo el campo. Busca hacer las cosas del modo más simple y directo. No hace falta ser complicado/a para hacerte notar.

Horóscopo chino gallo

No seas una diva. Ser parte del coro es más importante. Como en las funciones de teatro, las principales actrices saben que no pueden brillar sin un coro que las apoye. Igualmente hay que saber cuándo tomar el lugar principal y cuando apoyar a los demás y formar parte del coro. Hoy es un día para apoyar los esfuerzos de otros y dejarlos en el centro del escenario.

Horóscopo chino búfalo

El estrés te confunde y te hace ver cosas que no son. De pronto te parece ver enemigos donde no los hay y desesperación y desilusión en momentos cotidianos. No es más que el resultado de las presiones diarias. Debes encontrar un modo para controlarlas. No permitas que el estrés arruine tu vida. El estrés es más dañino que los enemigos y la desilusión que crees ver.

Horóscopo chino caballo

No cedas a la desesperación, observa bien las cosas y verás que no están tan mal. Hay momentos en que pareciera que todo lo que te rodea se ve negro y que no hay solución por nada del mundo. En esos momentos dan ganas de cerrar los ojos y tirarse al suelo a llorar. No te dejes vencer por a la desesperación. Las cosas no están realmente mal.

Horóscopo chino perro

Déjate llevar por la corriente y llegarás a la salvación. Los marineros saben bien que si caen al agua, deben dejar que el mar mismo los saque a flote y aguantar ahí a que vengan a rescatarlos. Si luchan demasiado terminarán por cansarse y hundirse. Del mismo modo deja que las cosas salgan por si solas y guarda tus energías. El rescate ya viene y deben encontrarte con fuerzas.

Horóscopo chino rata

Las mentiras lastiman más que las verdades. A veces uno se siente en tentación de decir "mentiras piadosas" para no dañar a los demás. Piensa que al final la mentira les harán más daño que la pero de las verdades. La mentira es como una herida que uno no quiere tratar por temor al dolor. Al final puede volverse un verdadero problema si no se atiende.

Horóscopo chino cabra

Eres un ser humano que merece respeto. Hay veces que la vida nos hace sentir como una cosa sin valor. Una muñeca o un títere que se arroja a una caja cuando ya deja de ser divertido. No permitas que la vida te trate así. Como ser humano mereces respeto en todo momento y no puedes permitirle a otros que te falten.

Horóscopo chino cerdo

Se viene una abundancia de bienes. Trata de ahorrar para el futuro. Piensa en la ardilla que almacena nueces. Si se comiera todas las nueces en el verano, no podría sobrevivir en los duros meses del invierno. De este modo tienes que pensar ahora que viene una época buena que, como siempre sucede, no durará para siempre. Ahorra y guarda pensando en el mañana.

Horóscopo chino conejo

No busques fórmulas mágicas ya que cada respuesta es diferente. Los sabios antiguos trataban de buscar la fórmula mágica que curara todas las enfermedades sin poderla encontrar nunca. Actualmente sabemos que la medicina debe tratar a cada paciente por separado y recetare algo específico para su enfermedad. Así debes tratar cada problema.

Horóscopo chino mono

Prepárate para una época difícil aprendiendo a vivir con lo mínimo. Los árboles sueltan sus hojas en otoño para poder aprovechar al máximo los pocos recursos del invierno. Igualmente es bueno aprender a necesitar lo mínimo cuando se acercan épocas difíciles. Busca todo lo que ya no necesites y déjalo de lado. Revisa una y otra vez lo que tienes y encontrarás docenas de cosas innecesarias.

