Horóscopo Chino para hoy 07 de octubre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 07 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Orienta tus emociones con el mapa del sentido común. Hay un dicho que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. En realidad, todos tenemos un sentido común, pero vivimos en una sociedad tan llena de información y de la opinión de los demás que la voz de nuestro sentido común se pierde en el escándalo de voces diciendo otras cosas.

Horóscopo chino serpiente

Escribe tu propio cuento de hadas. La hija de un sastre se hallaba triste por no ser princesa ni tener hada madrina. Su padre se acercó y le pidió que le ayudara a terminar un vestido. Al terminar el vestido, que era muy hermoso, el sastre se lo regaló y le dijo "ninguna princesa tiene un vestido tan hermoso y ninguna hada madrina te dará el poder de hacer cosas por ti misma."

Horóscopo chino tigre

Usa tu intuición para hallar el camino. Un joven monje acudió con su maestro para aprender a hallar el camino. El maestro lo llevó al jardín y le dijo "los arbustos con flores azules te guiarán al camino correcto, los arbustos con flores rojas te llevarán por el incorrecto." El monje vio los arbustos y todos tenían flores violetas. El maestro dijo "No confíes en tus ojos que engañan o en los colores que cambian con cada temporada. Usa tu intuición."

Horóscopo chino gallo

Mantén tus recuerdos cerca de tu corazón. Un guerrero partió al campo de batalla. Sus compañeros llevaban retratos de sus amadas y cuando le pidieron al guerrero que les mostrara el retrato de la suya dijo que sólo lo llevaba en la memoria. Ellos le dijeron que porqué hacía eso. El guerrero dijo "sólo así sé que no se me perderá por más cosas que pasen en la batalla."

Horóscopo chino búfalo

Cuidado con el lobo con piel de oveja. Hay una persona acechando tu vida, pero es difícil de detectar. Toda la apariencia de inocencia y en realidad sus intenciones son de lo más negras. Ten cuidado y mantén los ojos muy abiertos para identificar a esta persona. No necesitas confrontarla, sólo con alejarte estarás a salvo.

Horóscopo chino caballo

El ego puede ser tu peor enemigo. Un príncipe quería liberar a una bellísima princesa que era cautiva de un terrible monstruo que no le permitía salir del palacio. El príncipe llegó al palacio y vio que no había monstruo, sino que la princesa se negaba a salir por pasarse todo el día ante el espejo. El príncipe comprendió que el monstruo era el ego de la princesa.

Horóscopo chino perro

No sobreprotejas lo que quieres. Un rey protegía tanto a su hija que hacía que un regimiento de soldados la siguiera a todos lados. Un día se encontró que su hija no estaba por ninguna parte y la encontró feliz afuera del castillo. Ella al verlo le dijo "salí a protegerme de lo más peligroso, que es tu sobreprotección."

Horóscopo chino rata

Busca el lado hermoso de la soledad. Un pescador se encontraba a mitad del océano y vio una mágica ballena que se había apartado de su rebaño. El pescador le preguntó si no se sentía sola y la ballena le respondió "no puedo sentirme sola si tengo todo el mar que me acompañe."

Horóscopo chino cabra

Encuentra tu escala de valores. Un hombre acudió a un sabio para que lo ayudara a encontrar sus valores. El sabio le dijo "¿Cuanto es el máximo dinero que necesitas? ¿Suficiente para comprar una mansión, una flota de aviones, un país entero?" El hombre se vio perdido en una nube de ambición y terminó diciendo "Cuando encuentre el límite de mis necesidades, sabré cuales son mis valores."

Horóscopo chino cerdo

Cambia tu imagen exterior para que tu interior cambie. No todos los cambios son iguales. A veces tu estado de ánimo te hace ver mejor. Otras es tu apariencia externa la que determina como te sientes. Prueba cambiar como te ves para que tu personalidad cambie. ¿Cómo quieres sentirte? Busca esa apariencia y cambiarás tus emociones.

Horóscopo chino conejo

No desaproveches las oportunidades. Un hombre se encontró a un genio que le dijo "te concederé tu mayor deseo a cambio de un precio que no te diré." El hombre se preocupó pensando en cual podía ser ese precio y pasó días y noches sin poder dormir. Por fin le dijo al genio "mi deseo es saber cual es ese precio." El genio le dijo "el precio es que has malgastado tu único deseo."

Horóscopo chino mono

No te aísles de los demás. En un bote de leche la crema se separa del resto de la leche y del suero subiendo a la superficie. Cuando esto pasa el lechero tiene muy poco tiempo para aprovechar esta crema y volverla mantequilla. Si en cambio el lechero mezcla bien todos los componentes de la leche, esta dura más tiempo.

