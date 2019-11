Horóscopo Chino para hoy 07 de noviembre 2019

El Horóscopo Chino tiene para ti las mejores predicciones, no te las pierdas y mira lo que te depara el destino en este día.

BUEY

Tus inseguridades saldrán a relucir el día de hoy. Te provocarán un sinfín de discusiones con tu pareja. Madura. Existen situaciones en las que las palabras están de más, y es necesario demostrar el amor mediante hechos. Deberás tomar una decisión importante durante la jornada de hoy en lo que a tu futuro laboral se refiere. Medítala bien.

CABALLO

Te sentirás algo fatigado en cuestiones profesionales, y con ciertos sentimientos perturbadores aflorando. No te preocupes, pasará. Las dudas se instauran en una relación personal y la ansiedad te pone impaciente. No descargues esa ansiedad en un inocente. Las finanzas mejorarán notablemente y se aliviará el delicado panorama, porque obtendrás ayuda en el momento oportuno.

CABRA

Te verás forzado a tomar algunas decisiones que venias postergando debido a ciertas inseguridades. Medítalas profundamente. Deberás aceptar que todo en la vida tiene su tiempo. Procura no acelerar los eventos en esta nueva relación. Paciencia. No puedes pretender terminar en un día el trabajo atrasado de meses. No te desesperes, establece un ritmo y ve paso a paso.

CERDO

Hoy te sentirás como una persona diferente. La configuración de los astros te permitirá ver las cosas desde otro punto de vista. Que no haya un tema que no puedas hablar con tu pareja. Busca propiciar el dialogo para solucionar los problemas. Hoy te lloverán oportunidades laborales que representarán muy buenos ingresos. Solo acepta aquellas que podrás cumplir.

CONEJO

No puedes seguir viviendo en el completo limbo. Deberás comenzar a prestar más atención a tus obligaciones. Las diferencias en los ideales a buscar en la vida entre tu y tu pareja se han vuelto completamente inconciliables. Resígnate. No podrás darte el lujo de dejar ningún factor al azar en lo que a tu trabajo se refiere en tus obligaciones de hoy.

DRAGÓN

Tu corazón estará en total desacuerdo con tu mente en el día de hoy. Tu elijes a quien le prestarás más atención. Lograrás encontrar en tu pareja el pilar que necesitas para poder soportar los embates de la vida. Cultiva el amor en ella. Tu inherente irresponsabilidad e inmadurez te causarán serios percances en tu trabajo en el día de hoy. Precaución.

GALLO

Sufrirás las consecuencias de haber actuado irresponsablemente. Acepta las consecuencias de tus actos y resígnate. Si eliges el camino de la soledad para no ser lastimado te perderás experimentar aquello que hace que la vida valga la pena. No hagas eco de consejos de pares laborales envidiosos o malintencionados. Abstráete de tu entorno laboral.

MONO

Los inconvenientes que viviste en la noche anterior te impidieron dormir como debías. Esperarás ansioso que el día llegue a su fin. Harás un alto a las armas, te agotarás de las peleas y buscarás finalmente el entendimiento razonable con tu pareja. Se dará un pico de mucho trabajo debido a las incipientes vacaciones. Piensa en positivo, pronto será tu turno.

PERRO

La confianza es algo que se construye día a día. No puede ser comprada, adquirida o cedida. No desesperes, paciencia. El amor llamará a tu puerta a fines del día de hoy. Aprovecha la noche al máximo como recompensa bien merecida. Conocerás personas muy influyentes del medio en el cual te desenvuelves. Procura causar una buena primera impresión.

RATA

Cuestionarás tus principios más básicos de entereza y rectitud. Te preguntarás por qué no elegir el camino más fácil. No hay nada de malo en un flirteo inocente. Esto mantiene tus habilidades seductoras a flor de piel y te llena de autoestima. Tu rutina laboral resultará excesivamente difícil de cumplir porque tendrás la mente en otro lado por preocupaciones personales.

SERPIENTE

Tu visión de la vida cambiará para bien, aunque habrá altibajos antes de pegar el gran salto. Deberás prepararte para pelearla. Algunas amistades no te durarán para siempre, porque has cambiado y evolucionado a gran velocidad en los meses recientes. El enojo con los demás te provocará salir y liberarte de toda esa energía negativa, tendrás ganas de ir de compras y gastar dinero.

TIGRE

Procura ser la voz de la cordura en un entorno familiar afectado por los nervios y la intolerancia. Fomenta el dialogo entre ellos. No hagas promesas de amor que no estas dispuesto a cumplir fielmente. No juegues con los sentimientos de los demás. Tu cuerpo comenzará a darte señales de que necesitas reorganizar tus horarios. No temas delegar responsabilidades.

