Horóscopo Chino para hoy 07 de enero de 2020

El Horóscopo Chino tiene para ti las mejores predicciones, no te las pierdas y mira lo que te depara el destino en este día.

BÚFALO

Caerás en el ridículo durante la jornada de hoy por continuar con tu tendencia a entrar en discusiones sobre las que no sabes nada. Lograrás salir airoso de ciertas situaciones complicadas debido a tu tendencia a mentiras y medias verdades. No tendrás descanso alguno este fin de semana. Deberás responder a múltiples obligaciones impostergables.

CABALLO

Tendrás que implementar tu buen sentido del humor para disipar rumores sobre tu vida privada. Que no te saquen de las casillas. Bien en la salud y en el trabajo, pero mal en el amor. Ninguno cumplió su parte del trato y ahora sufren las consecuencias. No le temas a los fracasos, de ellos se puede aprender demasiado. En principio, aprende a no juntarte con la misma gente.

CABRA

Te encontrarás en una encrucijada emocional. Deberás contener tus sentimientos si pretendes solucionar las dificultades actuales. Luego de interminables horas de peleas telefónicas finalmente lograrás el perdón de tu pareja. Se acercan mejores tiempos. El progreso no es algo que pueda ser medido por una única vara. Se da más rápidamente en algunos individuos que en otros.

CERDO

Continuos problemas te asaltarán durante la jornada de hoy al trasladarte a tu lugar de trabajo. Paciencia y calma. Lograrás vislumbrar que los sentimientos de tu pareja no son tan genuinos como pensabas. Aclara esto de inmediato. Cultiva tus capacidades en cada oportunidad que tengas. Esto te permitirá aprovechar las oportunidades a medida que aparezcan.

CONEJO

Jornada en la te sentirás embargado por un completo sentimiento de soledad y negatividad. Es solo una etapa, no desesperes. La falta de comunicación ha llevado indefectiblemente a la pareja a vivir serias carencias afectivas. Procura cambiar esto. No esperes a ultimo momento para dejar todo listo para la jornada venidera. Asegúrate de realizar los preparativos necesarios.

DRAGÓN

Entablarás conversaciones con amigos cercanos que sustentaran tu determinación de elegir un curso de acción dado. Tienes en las manos la oportunidad de cambiar a la pareja para mejor, no te dejes llevar por el orgullo y toma una decisión. Deberás avocarte por completo a tus obligaciones durante gran parte de la jornada de hoy, dejando el descanso para después.

GALLO

Hoy darás muestras de verdadera videncia los cursos de acción que decidirás. Aprovecha esto de la manera más positiva posible. Se cuidadoso con las fechas importantes en la pareja, no des cabida a sentimientos de despecho en el día de hoy. Finalmente te adentras en el mundo laboral para el que piensas que naciste. Prepárate para mostrar de lo que eres capaz.

MONO

Durante la jornada de hoy tu cuerpo dará claros indicios de que necesitas prestarle más atención. Disminuye el ritmo. No tienes porque aceptar la culpa total por la finalización de la pareja. Todo en ella se hace de común acuerdo. No te tortures. Serás testigo de cambios radicales en tu entorno laboral. Felizmente tu no serás parte de ellos, aun así no bajes la guardia.

PERRO

No podrás darte el lujo de descuidar ni un solo detalle durante la jornada de hoy. No dejes cabos sueltos y estarás bien. No dejes que los compromisos de una vida frenética quiten tu voluntad de buscar a esa persona especial para ti. No verás la hora de poder llegar a tu hogar en el día de hoy. A pesar de esto las responsabilidades te seguirán allí también.

RATA

Momentos de tranquilidad y felicidad experimentarás en la jornada de hoy. Lejos están las tormentas de tu vida ahora. Vivirás horas de extrema tensión con tu pareja. Tendrás una jornada de constantes desencuentros y problemas. Paciencia. Tu incapacidad de cumplir con tu trabajo a tiempo te ha puesto en la cuerda floja laboralmente. No vuelvas a equivocarte.

SERPIENTE

No podrás permitirte flaquear a la hora de respaldar las determinaciones que has tomado recientemente. Afronta sus consecuencias. Una salida con tu pareja sería lo apropiado para tratar de despejarse de las complicaciones y la rutina de la semana. Tendrás una jornada un poco más tranquila el día de hoy. Esto te permitirá retomar tu ritmo de trabajo habitual.

TIGRE

Noticias de medias verdades llegarán a tus oídos durante la jornada de hoy. Se prudente con la forma en la que reaccionas. Busca compartir las tareas hogareñas con tu pareja. Esto les permitirá reforzar los vínculos y fortalecer la relación. Deberás aprender que el dinero proviene únicamente del sacrificio. Tendrás que dejar de depender de tus padres económicamente.

