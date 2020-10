Horóscopo Chino para hoy 06 de octubre de 2020, Así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 06 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Cuidado con hacerte daño. Te gusta el peligro y terminas siempre en situaciones de riesgo. Es tu naturaleza y eso te hace avanzar más que los demás, pero hay que tener cuidado con dañarte de un modo que lo termines lamentando. Ante todo ten conciencia de tus límites y no dejes que el riesgo te lleve a los extremos.

Horóscopo chino serpiente

No desesperes e ignora las tentaciones. Vives en un mundo donde las tentaciones se te presentan a cada paso y en cada esquina ves imágenes que te tratan de seducir con cosas y situaciones que no puedes ni debes de aceptar. Ignóralas. No tienes que hacer un gran esfuerzo, basta con poner tu concentración en otra parte y verás que estas ideas se van.

Horóscopo chino tigre

Encuentra tu fuente de fortaleza. ¿Cual es la fuente que te hace fuerte? ¿De dónde sacas energías en los momentos más críticos? Puede ser un libro o las palabras de un ser querido. Para unos es ver el atardecer y para otros escuchar música. Encuentra tu fuente de fortaleza y úsala para los momentos más importantes.

Horóscopo chino gallo

La vida va demasiado rápido, pero debes seguir a tu propio ritmo. Los acontecimientos se suceden uno a otro y la vida no te está dando tiempo ni de respirar. Ponle un hasta aquí. Mantente a tu propio ritmo y deja que los demás te sigan. No habrá problema en esto ni nadie te va a dejar atrás.

Horóscopo chino búfalo

Decide cual es tu camino. El conductor de un autobús llegó a una encrucijada. Unos pasajeros propusieron dar vuelta a la izquierda, otros a la derecha y otros más seguir de frente. No se pusieron de acuerdo y estaban a punto de hacer un pleito. El conductor quitó las llaves del autobús y propuso "bajen y que cada quien siga su camino."

Horóscopo chino caballo

Dale vida a tus obras. Has pensado por mucho tiempo lo que te gustaría hacer y ahora ha llegado el momento de dar manos a la obra y lograr lo que siempre te has propuesto. No sientas temor ni aprensión que tienes toda la capacidad para conseguirlo. Empieza por el primer paso y no te detengas hasta que tu obra tenga vida propia.

Horóscopo chino perro

Es hora de apretarse el cinturón. Esta es una de esas épocas de "vacas flacas" donde la economía es número uno y debes de hacer lo posible por hacer ahorros. Considera las cosas que no necesitas y los planes superfluos y déjalos para después. Ya vendrán tiempos para poder hacer todo esto, pero por ahora trata de ahorrar lo más posible.

Horóscopo chino rata

Llegó el momento de obtener lo que esperabas. Por fin las cosas se han dado de un modo que la recompensa por la que luchaste tanto tiempo y todos los sacrificios que hiciste darán fruto y lo que esperabas llegará hoy hasta ti. Mantén la calma ya que esto llegará en cualquier momento y hay que prepararse para recibirlo.

Horóscopo chino cabra

Vienen días en lo que te parecerá que todo se precipita. De pronto te encuentras con una de esas rachas en las que te parece que todo sucede a gran velocidad y no puedes controlar las situaciones. Relájate y deja que las cosas pasen. Disfruta este desfile de eventos a tu alrededor y no tomes las coas muy a pecho. Así como llegaron, así habrán de irse.

Horóscopo chino cerdo

Busca una medicina espiritual. Un hombre acudió a un médico pidiendo que le curara de todos sus males. El doctor escuchó sus síntomas y al final escribió una receta diciendo que la medicina era difícil de encontrar, pero que lo curaría de todo. El paciente leyó la receta y vio su nombre. "Tiene usted que encontrarte a si mismo/a," dijo el doctor.

Horóscopo chino conejo

Tu personalidad y tus talentos son únicos. Tienes que aceptar que eres una persona con cualidades únicas entre los que te rodean. Algunos lo aprecian enormemente y otros no saben entenderlo. Esto no debe importante. Tú eres tú y no debes pensar en ser de otro modo. Acéptate como eres y continúa adelante.

Horóscopo chino mono

Escucha bien lo que tu corazón te dice. Estás llevando tu vida por el sentido que no debes y tu corazón te lo dice a gritos. Detente un momento para escuchar a tus emociones y hazles caso. Después de todo, la voz de tu corazón es tu propia voz y no puedes hacer oídos sordos a lo que te dice. Acércate a tus propios sentimientos y síguelos.

