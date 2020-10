Horóscopo Chino para hoy 03 de octubre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 03 de octubre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Excava en tu alma para sacar lo mejor de tu persona. Piensa en el minero que tiene que bajar a las profundidades para encontrar las mejores pepitas de oro. De esta manera tienes que adentrarte en tu persona para encontrar lo mejor que puedes darle al mundo. Hazlo a base de introspección.

Horóscopo chino serpiente

Tu creatividad está a al máximo en estas fechas. Un cuento habla de un poeta que consiguió una máquina de escribir que por si sola escribía las más bellas poesías. El poeta decidió esperar el momento para usarla al escribirle un poema a la mujer más hermosa del mundo. Pasó tanto tiempo en conocerla que la máquina se oxidó.

Horóscopo chino tigre

Has un examen de conciencia, pero no te hagas trampa a ti mismo/a. Piensa en los niños que hacen trampa en los exámenes escolares. En realidad no engañan a nadie y los que pierden son ellos mismos. De esta manera, al revisar tus propios valores, debes de mantener una honestidad absoluta y criticar lo que piensas que está mal en ti.

Horóscopo chino gallo

No te entiendes con la gente a tu alrededor. Así como los constructores de la Torre de Babel, te parece que hablas en distintos idiomas con todos los que te rodean y que cada cosa que dices se malinterpreta. Trata de aclarar cualquier malentendido antes de que las cosas lleguen a mayores.

Horóscopo chino búfalo

Da la recompensa a los que la merecen y te lo agradecerán. La vida te ha puesto en posición de ser tú quien reparta y ahora te toca decidir quien se lleva qué parte de lo obtenido. Usa tu sistema de justicia y piensa en quienes han hecho el mejor trabajo. El Universo tendrá la misma recompensa para ti.

Horóscopo chino caballo

Una persona a tu alrededor se ha vuelto en un auténtico dolor de cabeza. Hay una persona cerca de ti que te está dando problemas. Era una sola punzada al principio, pero se ha vuelto en una verdadera migraña. No dejes que siga más este dolor de cabeza y ponle un hasta aquí. La forma es confrontando y diciendo lo que te molesta.

Horóscopo chino perro

Busca un equilibrio personal. Al andar en bicicleta, el ciclista tiene que tener cuidado de no irse hacia un lado o el otro o de lo contrario puede caer. Así debes ser con tu personalidad y no darle demasiado peso a ninguna tentación. Es cuestión de mantener una imparcialidad y estar atentos a lo que uno hace y piensa.

Horóscopo chino rata

Tu estrella te sonríe. Ha llegado tu momento de la suerte y ahora todo está en tu favor. Adelante y aprovecha el momento ya que te lo has ganado. Pero ten cuidado ya que este tipo de circunstancias no son eternas y pueden cambiar en cualquier momento.

Horóscopo chino cabra

o dejes que tu salud se deteriore. Has exagerado con la carga de trabajo últimamente y esto está mermando tu salud. No permitas que el trabajo te estrese demasiado y te ponga en crisis. Ponle un "hasta aquí" a las tensiones y tómate un descanso cuando haga falta. La salud ante todo.

Horóscopo chino cerdo

Resiste la tentación. La vida te ha puesto una carnada como el pescador con la presa, hay algo frente a ti que te tienta a tomarlo, pero debes resistir o, igual que el pez, verás que las consecuencias pueden ser de lo más grave. Ten la templanza para resistirlo. No te costará trabajo.

Horóscopo chino conejo

El amor te atrae, como la Luna a la marea. Una antigua leyenda habla de como el mar se enamoró de la Luna y trataba de alcanzarla todas las noches, creando una fantástica marea que acabó por sepultar todas las costas. Tu amor es tan grande que lo abarca todo. No lo puedes contener. Dile a esa persona sobre tus sentimientos.

Horóscopo chino mono

Algo muy pequeño en tu vida puede tener grandes consecuencias. Un elefante tenía antojo de un maní que estaba lejos de su jaula en el zoológico. Se le antojó tanto que rompió su jaula y causo un gran escándalo en toda la ciudad. Algo tan pequeño como el maní puede llegar a ser muy conflictivo si lo dejas. No caigas en tentaciones.

