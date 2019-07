Horóscopo Chino para hoy 02 de julio 2019

El Horóscopo Chino tiene para ti las mejores predicciones, no te las pierdas y mira lo que te depara el destino en este segundo día de semana y de este inicio de mes.

BUEY

No todas las victorias se dan mediante la encarnizada batalla. Algunas se ganan de manera estratégica. Usa bien tus cartas. Hoy, finalmente, lograrás entender ciertas actitudes de tu pareja. Inicia un diálogo con ella para discutir sobre esto. Sentirás que las ideas se agotan de a poco y no verás solución alguna. Relájate, que esto será sólo durante el día de hoy.

CABALLO

Lograrás grandes avances en la superación de ciertos miedos personales e inseguridades profundamente arraigadas. No debes confundir amor con simpatía o lastima, nadie es digno de una relación solo por compasión. Aclara tu mente. Lograrás salir airoso de muchas circunstancias de tensión que te abordarán durante la jornada de hoy. Aprovéchalo.

CABRA

Te dará trabajo lograr concentrarte el día de hoy. Estarás disperso y desganado, esto afectará tu rendimiento laboral. La pareja no es una competencia en donde hay un vencedor y un vencido. Busca mantener la equidad de opiniones. Aprende a mostrar gratitud por los favores que recibes en el entorno laboral. Ayudar no es una obligación.

CERDO

Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas serán mal recibidas en el ambiente en que las haces, y sembrarás la discordia. Ante cualquier malentendido con tu pareja, despeja dudas. Tu mejor aliada en estos días será la paciencia y, sobre todo, el amor. Si te proponen un negocio que te permita ganar dinero extra, no lo dejes pasar. Con tu trabajo no podrás costear tus caprichos.

CONEJO

Jornada de cuestionamientos constantes a nivel espiritual por tu parte. Encontrarás la fuerza para realizar cambios en tu vida. Momento de estrés en la pareja que se verá reflejado en constantes discusiones y desencuentros. Paciencia. Tu frontalidad puede ser un problema en algunas ocasiones, sobre todo en el trato con tu personal a cargo.

DRAGÓN

Deberás dedicarte con todas las fibras de tu ser si pretendes ajustarte a tus responsabilidades. Deja el pasado detrás. Deberás aprender a dejar de lado ciertas costumbres si pretendes que esta relación formal en la que estas funcione. Día critico para todo tipo de inicio de compromisos, contratos e inversiones. La fortuna estará de tu lado en esta jornada.



GALLO

No deberás desestimar a personas solo por no conocerlas. Hoy aprenderás que no eres el ejemplo de la perfección. La convivencia representa un reto para cualquier pareja. Es importante tomarlo como tal y dar lo mejor para que funcione. Día de constantes interrupciones y molestias. Te será imposible lograr concentrarte debidamente en tu trabajo.

MONO

Podrías verte involucrado en una discordia familiar que se ha ido incubando con el tiempo. Trata de mantenerte al margen. Podrás encontrar un buen camino. Los problemas con la pareja tendrán solución mediante una buena comunicación. Si eres independiente, la economía pasará un período difícil. Si dependes de jefes, te darán muchas palabras pero ninguna mejora.

PERRO

Vivirás grandes descubrimientos durante la jornada de hoy. Estos te permitirán solucionar ciertos problemas recientes. Poco a poco sientes como los problemas comienzan a superarte. No dejes que la pareja se desgaste a consecuencia de esto. Lograrás cumplir con tus fechas limite holgadamente gracias a lo que has aprendido de proyectos anteriores. Continúa así.

