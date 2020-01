Horóscopo Chino para hoy 01 de enero de 2020

El Horóscopo Chino tiene para ti las mejores predicciones, no te las pierdas y mira lo que te depara el destino en este día.

BUEY

Hoy pasarás por un replanteo completo en el ámbito laboral. Surgirán decisiones difíciles de tomar. Procura ser cauto al hacerlo. Día apropiado para compartir salidas en pareja. Aprovecha la jornada de hoy para relajar un poco las tensiones. Hoy reunirás el coraje necesario para pedir aquel aumento que desde hace tiempo mereces. Muévete con confianza.

CABALLO

Vivirás cambios a nivel emocional durante la jornada de hoy. Finalmente entenderás ciertas cuestiones de tu personalidad. Toma este periodo de soledad por el que estas atravesando como una oportunidad para vivir nuevas y enriquecedoras experiencias. Se más selectivo con las batallas que decides pelear. Solo así podrás salir victorioso en la mayoría de las veces.

CABRA

Cada cosa en su lugar y a su tiempo. No trates de quemar etapas en la vida o eventualmente las volverás a vivir. Fantasmas de amores pasados rondan tu pareja. No temas dialogarlo con ella para borrarlos de tu vida definitivamente. Recientes experiencias lograrán hacerte entender lo equivocado que estabas. Utilizabas para no cometer los mismos errores.

CERDO

Lograrás salir de una etapa muy negativa en tu vida personal que estaba atormentándote día y noche. Se inicia un nuevo capítulo. Busca terminar con tu soledad sincerando tus sentimientos con esa persona que paso a ser más que una amistad para ti. No permitas que las críticas que obtendrás por parte de tus superiores se desvirtúen. Asimílalas de la mejor manera.

CONEJO

Tu cuerpo te hará entender que es la hora de buscar un reemplazo para tus obligaciones, al menos temporalmente. No podrás desarrollar una relación duradera si no te das la oportunidad de mostrarte tal cual eres. Medítalo. Mantén todo aquello que no tiene que ver con tu trabajo fuera de tu mente cuando desarrolles tus actividades laborales.

DRAGÓN

Aprovecha la jornada de hoy para restablecer relaciones que se hubieran roto recientemente. No dejes pasar el día. Comparte con amigos una jornada que no es favorable para el amor. Las relaciones sociales serán positivas. Es hora de que realices esa limpieza profunda de documentación. Deja ya de postergar tus obligaciones.

GALLO

No podrás continuar al ritmo que estas llevando demasiado tiempo. Deberás hacer lo que tu cuerpo te dice y tomarte un descanso. Tendrás noticias de una persona en particular interesada en ti. Piensa bien antes de tomar una determinación. Desarrollarás nuevas y novedosas maneras de cumplir con tus obligaciones laborales. Esto será notado por personas clave.

MONO

Sentirás que has llegado al límite de tus fuerzas en la jornada. No dudes en pedir ayuda cuando lo necesites. Los lazos con tu pareja ya no son lo que eran. Acércate más a ella para compartir momentos que los unan. Tendrás una clara predisposición a cometer errores durante la jornada. No dejes ningún cabo suelto al azar.

PERRO

Tendrás claras señales por parte de tu cuerpo de que es el momento indicado para hacer un alto. Préstales atención. Deberás conversar un par de factores con la pareja para poder encontrar la solución a un inconveniente crónico. Aprovecha la tranquilidad del fin de semana para replantearte ciertas cuestiones de proyectos personales.

RATA

Buscarás la manera de deshacerte de ciertas costumbres, puesto que has llegado a la conclusión de que no son buenas para ti. Te precipitarás por tierra al darte cuenta que la relación se ha vuelto completamente insalvable. Busca aceptar este hecho. Se presentará la oportunidad de aprender una gran cantidad de conocimiento de alguien mucho más experimentado que tu.

SERPIENTE

Tu conciencia te hará rever ciertas actitudes que has tenido con amigos cercanos recientemente. No intentes silenciarla. Mañana complicada para el amor. Evita las disputas y verás que por la noche todo irá tomando un cause más tranquilo. No postergues tus actividades de la jornada por que te podría traer inconvenientes. Mantén tu trabajo al día.

TIGRE

Serás esclavo de tus palabras durante la jornada de hoy. Si no mides tus comentarios vivirás serias tensiones. Deberás experimentar un distanciamiento físico con tu pareja debido a circunstancias fuera de tu control. Se paciente. Vivirás un fin de semana sin mayores sobresaltos. Aprovecha para descargar un poco las tensiones acumuladas.

