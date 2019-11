Horóscopo Chino: TIGRE así te irá en el 2020

El nuevo año chino está cerca y será justamente el Año de la Rata de Metal en el 2020 y justamente si ya quieres saber las predicciones del próximo año para tu signo aquí las tenemos para ti.

PREDICCIONES DEL HORÓSCOPO CHINO 2020 PARA TIGRE

DINERO

Será un buen año para el dinero siempre que asuma el mando en el trabajo y lo ejerza correctamente. Deberá evitar todos aquellos gastos innecesarios que restan en lugar de sumar.

Llegará un momento en que a nivel profesional se quede sin ideas para sus negocios o proyectos. No tendrá ni idea de cómo debe actuar en esos momentos. A final de año será la mejor época para socializar y conocer nuevos contactos que le devuelvan la iniciativa para salir adelante.

De abril a julio no debe hacer inversiones si no quiere perder dinero. Agosto no es tan arriesgado pero será a partir de septiembre cuando más fortuna tendrá con los negocios.

TRABAJO

El horóscopo chino 2020 para tigre le asigna un interesante papel de liderazgo en el trabajo que realiza. Gracias a ello logrará los objetivos propuestos. Su gran tesón y energía evitará que otros intenten dominarlo.

SALUD

Sus nativos suelen gozar de gran poder energético, algo que no les abandonará en 2020. Disfrutarán de muy buena salud durante todo este periodo.

AMOR

Los nativos tigres suelen priorizar la belleza en las relaciones sentimentales. Hecho que según el horóscopo 2020 para tigre hará que en algunas ocasiones se vuelvan fríos y lejanos.

Las mujeres de este signo en cambio disfrutarán mucho más de sus relaciones.

Es fundamental dejar a un lado las malas experiencias vividas el año anterior para afrontar el nuevo periodo con ilusiones renovadas.

Por lo que el Horóscopo Chino 2020 para Tigre augura un periodo en el que los errores cometidos en el pasado servirán de referencia para lo que no se tiene que hacer en este periodo. Una enseñanza que le permitirá aclarar sus objetivos.

