Horóscopo Chino ¿Cuáles son los rasgos del signo Tigre?

Los signos del zodiaco chino tiene una variedad que incluye rasgos y características de personalidad tanto negativos como positivos y en esta ocasión nos enfocaremos en explicarte específicamente la del signo Tigre.

Hay que destacar que en el oriente del planeta también se cuenta con un zodiaco similar al occidental, pero con características muy precisas; se trata del horóscopo chino.

Es este el que plantea averiguar bajo qué signo se ha nacido, se toma en cuenta el año de nacimiento, en lugar del mes como en el zodiaco occidental.

También se destaca que una de las principales diferencias que lo distingue del zodiaco tradicional es que en astrología oriental hace puntual énfasis en la espiritualidad la cual la integra en las características del carácter de una persona.

El horóscopo chino

Es importante destacar que el horóscopo chino se basa en 12 temperamentos arquetípicos, los cuales están simbolizados por 12 animales diferentes y al igual que en la astrología occidental.

Cada signo del zodiaco chino, o signo animal, abarca rasgos y características de personalidad tanto negativos como positivos, pues la astrología oriental está basada en constelaciones, por lo que se enfoca en los fundamentos del principio y el orden.

Se dice que el zodiaco oriental consiste en doce animales con rasgos muy distintivos uy que se organizan de la siguiente manera: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

En la astrología oriental, cada año se relaciona con un animal del horóscopo chino de acuerdo con el ciclo de 12 años, en este caso, el año 2022 estará relacionado con el "Tigre", por lo cual el Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar.

Este comenzará el próximo 1 de febrero, estará denominado como el año de la "Tigre de Agua", signo zodiacal que en China es símbolo de fuerza, exorcismo de males y valentía; mismo que te explicaremos a continuación.

Rasgos del signo Tigre

Los nacidos bajo el Año del Tigre de acuerdo con el horóscopo chino, son aquellos años que corresponden a los siguientes años: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, etc.

Por lo que desde el 1 de febrero próximo y hasta el 21 de enero de 2023 estaremos celebrando en el 2022 el Año Nuevo Chino del Tigre de agua.

Las personas nacidas en un año del Tigre tienen como características la valentía, son muy activas y les gustan mucho las metas que impliquen desafíos, en la vida como una aventura y se identifican por ser amables y benevolentes.

Por si fuera poco, son buenos para las artes y la música, tal como el jazz. En su lado oscuro suelen tener múltiples emociones que los lleva a sentirse cansados, a veces suelen suelen tomar decisiones precipitadas y son difíciles de controlar.

Hay que destacar que no importa cuántas dificultades u obstáculos enfrenten, nunca se rendirán. Al final de sus vidas, los Tigres suelen vivir una vida promedio, en la cual disfrutan de diversos momentos de alegría, tristeza y, a veces, también de decepción.

Pero estas mismas razones son las que llevan a los nacidos en el año del Tigre a poseer un espíritu aventurero y suelen ser mucho más arriesgados.

Cabe destacar que las personas bajo el signo Tigre del horóscopo chino, que no temen expresarse lo que los puede llevar a parecer agresivos en el trabajo. No hay duda que en ocasiones su confianza dificulta la conexión con sus demás compañeros, pero eso no les impide abrirse poco a poco.

