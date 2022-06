Horóscopo Chino ¿Cuáles son los animales más atrevidos de la astrología china? Foto: semana.com

El Horóscopo Chino asegura que puede conocer la personalidad de los nacidos bajo sus 12 signos, los cuales están representados con animales, de ahí que da a conocer cuáles son los más atrevidos de todos, ¿serás tú uno de ellos?

En La Verdad Noticias te revelamos que en la astrología china los 12 animales se asignan por ciclos de 12 años, así que para saber qué signo te corresponde solo tienes que saber en qué año naciste y buscar con cuál coincides.

Cabe mencionar que, también hay varios signos crueles en el zodiaco chino, esperamos que no tengas cerca uno de ellos, en ese caso, te convendría más tener alguno atrevido, ¿por qué no?, enseguida te diremos, ¡cuáles son!

3 animales más atrevidos del Horóscopo Chino

Rata

Los nacidos bajo la influencia de este animal se caracterizan por ser personas valientes, curiosas y que siempre dan rienda suelta a sus impulsos, especialmente si sienten que son desafiados, de ahí que siempre están dispuestos a vivir aventuras y a jugarse la vida cuando lo creen necesario.

Serpiente

Aunque parecen ser casi siempre sigilosos, los nacidos bajo este animal tienen la capacidad de lanzarse a la aventura cuando lo consideran necesario e ideal, de ahí que te sorprenderá saber que detrás de su cautela se reserva un instinto atrevido y muchos impulsos.

Lo mejor de este signo zodiacal chino, es que no tienen miedo de equivocarse, pero en caso de que lo hagan, no temen en detenerse y volver a comenzar, pues no se detendrán hasta lograr el objetivo que se plantearon.

Tigre

Están llenos de voluntad para cumplir lo que se prometen, son apasionados y no le tienen miedo a los riesgos, aunque a veces eso les trae problemas, ya que olvidan medir las consecuencias de tus acciones poco meditadas.

¿Cuándo entra el año del Tigre 2022?

Entró el 1 de febrero de 2023 y se caracteriza por estar lleno de energía y fuerza, aunque llegará a su fin el 23 de enero de 2023, de esta manera concluirá con sus 356 días de duración.

