Horóscopo Capricornio: 3 de enero de 2020 "Pronto vivirás lo que has deseado"

Hoy 3 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Capricornio.

Lo que debes saber Capricornio

La Luna está en Aries en la fase creciente y comienza el tránsito de Marte por Sagitario. Estamos en la vibración del ocho, la de los bienes materiales. Todos los planetas están directos excepto Urano que continúa retrógrado en Tauro. Tu regente, el planeta Saturno, al igual que. Mercurio, Júpiter y los planetoides Plutón y Ceres.

El paisaje astral que tienes frente a ti te proyecta a nuevas dimensiones, escenarios diversos donde podrás destacarte por tu talento, laboriosidad y disciplina.

No obstante, debido al tránsito de Marte por el elemento fuego este fin de semana podrías complicarte haciendo cosas que no estaban en tus planes o tratando de terminar algo de forma precipitada, lo cual no es recomendable.

Recuerda que ahora, con Marte en fuego, las personas suelen decir cosas que realmente no sienten y lo hacen bajo el efluvio de una emoción intensa.

Amor

La energía dinámica de tu signo capricorniano se evidenciará en el mejor momento cuando sientas que esa persona se está alejando de ti y descubres que no es así, que todo ha estado en tu imaginación. Esa percepción te ayudará a recuperar terreno perdido así como la confianza que pudo estar en peligro debido a una mala comunicación.

Salud

Estos próximos días deberás poner mayor énfasis en cuidar tu organismo adecuadamente, alimentándote como debe ser y no excediéndote en lo que ahora estás haciendo.

Trabajo

Si estás preocupado por cuestiones laborales hay buenas noticias para ti ya que muy pronto recibirás la aprobación que has estado buscando desde hace días, y si lo que deseas es un traslado o movimiento a otro lugar también hay buenas perspectivas.

Dinero y fortuna

Ten mucho cuidado si vas a participar en concursos, competencias o rifas pues tiendes a apostar demasiado, en cuyo caso perderías lo ganado. Evita la dependencia al juego que no es saludable ni tiene que ver nada con tu signo práctico, capricorniano.

TE PUEDE INTERESAR: CAPRICORNIO: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el encanto que envuelve tu personalidad con lo que podrás lograr lo que quieres.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Capricornio: la limitación, no hacer algo por temor al “qué dirán”.

¿Qué debo evitar?: los arranques temperamentales y emocionales.

Frase del día: no esperes recompensas cuando haces algo noble, y nunca te sentirás defraudado.

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, Virgo y Tauro, también con Cáncer y Piscis la energía que se intercambia es positiva.

La relación más tensa: puedes tener dificultades en relación con Leo.

Tu compatibilidad actual: muy buena con signos de agua como Cáncer y Piscis y excelente con tierra, sobre todo Virgo y Capricornio.

Si estás soltero o soltera: se presentarán días en los que deberás tomar importantes decisiones de índole sentimental, una persona u otra.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana