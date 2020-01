Horóscopo Capricornio: 2 de enero de 2020 "Tendrás muchos motivos para sentirte feliz"

Hoy 2 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Capricornio.

Lo que debes saber Capricornio

La Luna transita por el signo de Aries en la vibración del siete, la del conocimiento. Con la excepción de Urano, que sigue retrógrado en Tauro, todos los demás planetas están directos. Tu regente, el planeta Saturno al igual que los planetas Júpiter y Mercurio y los planetoides Plutón y Ceres siguen en tu signo.

El efluvio de la Luna en el elemento fuego te inspira en este ciclo de cumpleaños. Estás bajo el efluvio de Venus y Mercurio que al estar directos inclinan la balanza a tu favor y compensan combinando su energía con tu regente, Saturno en tu signo, te sientes inspirado a terminar todo lo que una vez te ocupaba energía, tiempo y dinero. Estás renovándote y eso es estupendo porque ahora tendrás más tiempo para ti, para el amor y lo que de veras te interesa.

Amor

Tomarás una importante decisión que te ayudará mucho sentimentalmente. Una persona enredadora puede causarte muchos problemas con sus comentarios acerca de tu pareja y relación actual.

No le des entrada en tu hogar y así evitarás tener al enemigo chismoso bajo tu propio techo. A veces hay que actuar drásticamente para preservar la paz conyugal.

Salud

¿Problemas de salud? No te desalientes y trata de seguir un régimen adecuado. Así te recuperarás, pero no tomes medicinas por tu cuenta sin consultar el médico. Estás en un ciclo delicado, pero con cuidado no habrá problemas y tu signo suele ser muy saludable.

Trabajo

Si estás considerando cambiar de ocupación, aguarda un poco antes de hacerlo porque en estos momentos podrías estar obedeciendo impulsos debido a la acción de la Luna por el elemento fuego y colocándote en situaciones in apropiadas para tu vida laboral y tu desarrollo futuro. No actúes por arranques emocionales.

Dinero y fortuna

Si has tenido dificultades recientes con tus pagos y asuntos de dinero, hoy empiezas a obtener respuestas y aclarar asuntos que parecían no tener solución.

Una persona amiga que ahora se encuentra en el extranjero o que no está directamente en contacto contigo desde hace tiempo te apoyará en esto.

TE PUEDE INTERESAR: CAPRICORNIO: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: alta.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una idea o sugerencia que te llega por medio de alguien muy experimentado.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Capricornio: cerrarte a las nuevas ideas que están surgiendo ahora en tu mente.

¿Qué debo evitar?: la tendencia al estancamiento, la rigidez mental.

Frase del día: los mentirosos habituales terminan creyéndose sus propias mentiras y llega un momento que se crean su propia realidad.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien con signos de agua, especialmente Cáncer que es tu opuesto, así como con Tauro y Virgo.

La relación más tensa: tiende a ser con Leo.

Tu compatibilidad actual: con agua y tierra es excelente, pero con fuego muy problemática, sobre todo con el signo Leo.

Si estás soltero o soltera: inicias una etapa muy movida en este nuevo año dentro de tu mundo interior y tu vida social en general.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana