Horóscopo Capricornio: 17 de enero de 2020 "Toma riesgos calculados"

Hoy 17 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Capricornio.

Lo que debes saber Capricornio

La Luna se está desplazando al signo de Escorpión en la vibración del cuatro, la base de la pirámide. Todos los planetas transitan directos. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo al igual que Júpiter y los planetoides Ceres y Plutón.

Tú eres intuitivo y sabrás siempre hacer lo que mejor te convenga y nada te tomará por sorpresa.

Escucharás ciertas noticias o comentarios que pueden perturbarte relacionados con las personas que amas. Mantén bajo control tus impulsos y opiniones hasta que llegue el momento de poder expresarlos y te evitarás problemas. No todo lo que llegue a tus oídos tiene que ser necesariamente cierto.

¿Desempleado? Tal vez no encuentres aún el empleo idóneo, pero no te faltará ocupación en estos días. Tu entusiasmo no debe decaer nunca aunque no te sientas del todo bien pues tu actitud mental se refleja en tus condiciones físicas sobre todo durante esta etapa final de tu ciclo de cumpleaños que terminará en pocos días.

Amor

No tomes nada sorpresivo hoy como definitivo en el amor. Tu actitud será la que te permitirá convertir cualquier circunstancia triste o poco afortunada en una experiencia superable. Si te proyectas de manera optimista todo se superará.

Salud

Confía más en las capacidades propias de tu cuerpo y déjalas actuar. Se dice que una enfermedad es un huésped no invitado al organismo y podemos eliminarlo si no le alimentamos con nuestras preocupaciones. Descansa más y disfruta la vida.

Trabajo

Este es un día formidable para pensar en hacer algo novedoso en tu trabajo o para promoverte adecuadamente en tu empleo. Encuentras una actividad placentera que también te da dinero para sacar adelante tus proyectos e ideas.

Dinero y fortuna

Te sientes urgido a gastar y esta tendencia podría colocarte en una situación económica desventajosa llenándote de deudas. No vayas a seguir la tentación y antes de invertir tu dinero en algo poco productivo estudia tus necesidades.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu manera sensata y ecuánime de enfrentar los problemas.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Capricornio: evidenciar una actitud desconfiada que te alejaría de buenos amigos.

¿Qué debo evitar?: descuidar tus relaciones sociales y no darle el valor que cada una requiere.

Frase del día: no siempre hay que hablar, ni siempre callar, las personas emocionalmente estables saben distinguir la diferencia.

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo el tuyo, Capricornio, así como Virgo y Tauro, también con Cáncer y Piscis la energía que se intercambia es muy alta.

La relación más tensa: puedes tener dificultades en relación con Leo.

Tu compatibilidad actual: muy buena con signos de agua como Cáncer y Piscis y excelente con tierra, sobre todo Virgo y Capricornio. También con Libra es bastante aceptable aunque sea de aire.

Si estás soltero o soltera: vivirás algo diferente a lo que habías pensado, y te agradará.

FUENTE: Univision

