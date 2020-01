Horóscopo Cáncer: 7 de enero de 2020 "Se presenta un nuevo rumbo en tu vida"

Hoy 7 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Cáncer.

Lo que debes saber Cáncer

La Luna, que es tu regente, transita por el signo de Géminis en la vibración del tres, la del esparcimiento y diversión. Todos los planetas están directos excepto Urano que continúa retrógrado en el signo de Tauro.

El panorama astral es muy dinámico y divertido con tu regente, la Luna, por el versátil signo geminiano. Hoy es tu martes de terminar cosas que has dejado pendientes, empezar un proyecto o relación nueva y lanzarte a las aventuras osadas, canceriano.

Tal vez, inclusive, estés iniciando una relación emocional intensa y te mudes junto a otra persona. Este primer trimestre del 2020 marca un ciclo de posibilidades infinitas en el amor y la fortuna si las canalizas en el sentido positivo e intuitivo de tu signo que en estos momentos está llegando al sitio donde hace tiempo debiste estar en el corazón de esa persona.

Amor

No dejes pasar el día sin disfrutar plenamente, sin inhibiciones ni complejos, con tu pareja amorosa. Recuerda que en la unión sexual hay plenitud cuando ambas partes consienten en explorar nuevas fuentes de intimidad. Siempre de mutuo acuerdo, nunca con imposiciones ya que la base fundamental que cimienta el amor es el respeto.

Salud

Los aspectos planetarios de hoy son muy favorables para restablecimientos. El reposo que hagas, combinado con una dosis adecuada de actividad física te ayudará a mantener el equilibrio orgánico. Evita las comidas copiosas esta noche.

Trabajo

Estás evaluando opciones que implican un desplazamiento del lugar donde resides. Analiza bien los pros y los contras antes de tomar una decisión categórica y espera un poco hasta que empieces a recibir los efectos positivos del tránsito planetario actual.

Dinero y fortuna

Hay múltiples alternativas en tu vida económica, canceriano. Una vez que hayas tomado una decisión debes seguirla y no desviarte, para no comenzar a saltar de un lado a otro. Si vacilas y dudas incurrirías en pérdidas de tiempo y de dinero, no lo olvides.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado elevándose por la noche.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la oportunidad que surgirá en una reunión social en la que podrás conocer a personas muy interesantes y positivas.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Cáncer: posponer un asunto urgente, dejarlo todo a la voluntad de los demás.

¿Qué debo evitar?: quedarte de brazos cruzados en el momento que se precisa actuar de forma decidida.

Frase del día: una persona inteligente no es aquella que tiene muchas ideas, sino aquella que sabe sacar provecho de las pocas que tiene.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de Escorpión y Piscis, así como Tauro y Capricornio.

La relación más tensa: tiende a surgir con Sagitario o Aries.

Tu compatibilidad actual: es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario.

Si estás soltero o soltera: hay un tono feliz y comprensivo a tu alrededor que se ampliará a medida que vaya transcurriendo este primer mes del año 2020 recientemente comenzado, te percatas de que el amor no estaba donde creías, sino en otro lado.

FUENTE: Univision

