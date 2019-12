Horóscopo Cáncer: 31 de diciembre de 2019 "Tu sensibilidad está muy alta"

Hoy 31 de diciembre de 2019, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Cáncer.

Lo que debes saber Cáncer

La Luna, que es tu regente, transita por el signo de Piscis en la vibración del uno, la de los inicios. Todos los planetas están directos excepto Urano que sigue retrógrado en Tauro.

Inicias un nuevo ciclo, pero tiendes a estar descuidado, ten mucha precaución en todo lo que hagas. Si tomas conciencia de esto tendrás un fin de año estupendo sin contratiempos.

Te sientes muy inspirado y tus gestos, palabras y motivaciones te ayudarán mucho a reconquistar el amor que quien se alejó de tu vida y te ha quitado el sueño en estos días.

Se acaba de abrir para ti la página del reencuentro feliz. La influencia de la Luna en un signo muy compatible contigo y de tu mismo elemento te estabiliza sentimentalmente.

Amor

Un amor distante regresa a tu lado y te ayuda a recrear momentos de pasión que parecían olvidados para siempre. Es tu día de la reconciliación, el recuerdo efectivo y el disfrute amoroso.

Vívelo con intensidad y no te arrepentirás pues la vida transcurre hoy, cada día, no mañana, no ayer. Si disfrutas de una relación estable también hay gratas nuevas para ti, canceriano, pues el nuevo año traerá consigo lo que has estado esperando desde hace tanto tiempo.

Salud

No ignores los síntomas que puedas tener asociados con un problema de salud del pasado y si empiezas a sentir algo preocupante acude al médico y exprésale tus inquietudes, pero no te dejes arrastrar por charlatanes ni improvisaciones.

Trabajo

Contarás con la disposición anímica indispensable para acometer con todo tu impulso un proyecto nuevo en el que aumentarán tus ingresos y mejorará notablemente tu situación laboral. Hay buenas noticias a tu alrededor, canceriano, y te llegarán acompañadas del nuevo año que está tocando a las puertas.

Dinero y fortuna

No te diluyas discutiendo tus proyectos con personas pusilánimes y negativas que van a tratar de desalentarte. Si divulgas tus planes podrían no realizarse. Hazlo todo calladamente y cuando estés listo tendrás todo el dinero en tus manos.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado elevándose por la noche.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la intuición que caracteriza tu signo y que te ayudará a separar la ficción de la realidad y darte cuenta de lo que mejor te conviene.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Cáncer: tratar de convencer a quienes por su nivel de inteligencia y educación no van a entender lo que le digas.

¿Qué debo evitar?: perder el tiempo entrando en discusiones y argumentos con personas ignorantes y poco educadas.

Frase del día: vivir sin reglas conduce al caos y la anarquía, vivir con demasiadas reglas a la pérdida de la libertad.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de Escorpión y Piscis, así como Tauro y Capricornio.

La relación más tensa: tiende a surgir con Acuario o Aries.

Tu compatibilidad actual: es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario.

Si estás soltero o soltera: estos próximos días iniciales del año 2020 serán reveladores porque te pondrán frente a una persona maravillosa.

