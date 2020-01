Horóscopo Cáncer: 3 de enero de 2020 "Aminora la marcha, estás muy acelerado"

Hoy 3 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Cáncer.

Lo que debes saber Cáncer

Una noticia que proviene del extranjero será causa de alegría y esperanzas. La posibilidad de un encuentro feliz con una persona amiga puede ser la solución temporal a una dificultad económica que te estaba perturbando. Estás comenzando el año en un tono de intensidad afectiva y emociones intensas.

La Luna, que es tu regente, está en Aries en la fase creciente y comienza el tránsito de Marte por Sagitario. Estamos en la vibración del ocho, la de los bienes materiales. Todos los planetas están directos excepto Urano que continúa retrógrado en Tauro.

Te sorprenderás gratamente con la manera en que abordas un problema de trabajo que tradicionalmente te irritaba mucho. LO mejor con esta actitud encuentras soluciones y te sientes bien contigo mismo. Este viernes, el tránsito planetario directo de Marte en el elemento fuego, trae muy buenas nuevas.

Amor

El amor es un hecho en tu vida y ahora comprendes que en ocasiones pasadas te has estado preocupando por algo que realmente no merece la pena ya que si te das tu lugar en una relación esa persona que está cerca de ti comprenderá lo que podría perder si no se porta a la altura de las circunstancias.

Salud

Atención, canceriano. Si estás leyendo este horóscopo toma precauciones en tu casa para evitar accidentes domésticos pues tu signo está hoy muy propenso a los resbalones en el piso, las quemaduras en la cocina y otros problemas similares, ya lo sabes así que actúa.

Trabajo

Este es un buen período astral para ti, canceran, si estás en el medio de un litigio laboral o tratando de mejorar tus condiciones de trabajo. La energía dinámica que te envuelve te ayudará a sacar a flote una situación tensa que te tenía inquieto.

Dinero y fortuna

Estarás recibiendo un toque extra de dinero durante los próximo días de enero y te vendrá muy bien ya que ahora hay muchos gastos en el ambiente y no debes desestimar lo que en estos momentos te llega, como alivio a tus problemas financieros.

TE PUEDE INTERESAR: CÁNCER: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral

Nivel de energía sexual: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la posibilidad de realizar un viaje corto de placer que te vendrá muy bien.

Tendencia peligrosa de hoy: no escuchar tu voz interior y dejar que los demás se inmiscuyan en tus asuntos tratando de dirigir tu vida.

¿Qué debo evitar?: esa tendencia canceran a la nostalgia, al recuerdo constante del pasado, algo que debes superar.

Frase del día: Cuando te caigas siempre puedes levantarte, solamente los cobardes se quedan tirados en el suelo llorando su desgracia.

Predicción de pareja

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los signos de tu mismo elemento agua, así como los de tierra.

Si estás soltero o soltera: no te encierres en tu mundo, sal de la concha y vive que la vida es hoy, no mañana y notarás un cambio radical en tu mundo sentimental.

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Tauro, Virgo o Capricornio.

La relación más tensa: evita las fricciones con nativos del signo Leo o Acuario, asimismo con los arianos.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana