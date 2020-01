Horóscopo Cáncer: 10 de enero de 2020 "No te compliques con gente negativa"

Hoy 10 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Cáncer.

Lo que debes saber Cáncer

La Luna está en tu signo Cáncer y hoy tiene lugar el primer eclipse lunar del año, precisamente en tu signo. Estamos en la vibración del seis, la del amor, el hogar, la familia. Todos los planetas están directos, excepto Urano que seguirá en tránsito retrógrado hasta mañana sábado.

Trata de ponerte más en contacto con tu ser interno y verás cómo descubres muchas cosas que te parecían secretas y no lo son.

Tu personalidad tierna, maternal y amorosa, acentuada hoy viernes con la vibración del seis que está ocurriendo impacta a una persona que se siente muy atraída a ti. Sonríele, es la mejor manera de romper el hielo y empezar una relación que promete mucho.

Amor

Alguien que aparece en tu vida querrá manipularte sentimentalmente con actitudes emocionales dependientes.

No te dejes embaucar por ese tipo de gentes que son muy inestables y te pueden causar grandes daños en tu vida laboral y amorosa si permites la manipulación de tus emociones.

Salud

No te inquietes por malestares ligeros en horas de la mañana ya que según vayan transcurriendo las horas del día irás sintiéndote mejor.

Ciertas posiciones de alto conflicto planetario o los eclipses muchas veces causan desasosiego o estados de ansiedad.

Trabajo

Sigue haciendo lo que has venido haciendo hasta ahora y no te dejes llevar por los sentimientos de negatividad de las personas que no se sienten contentas con su trabajo y tratan de contagiarte con su actitud negativa. Si las oyes te perjudicarás.

Dinero y fortuna

Con un poco de organización de tu parte y planeando mejor la manera en que estás invirtiendo tus recursos económicos podrás aumentar en poco tiempo tus ingresos porque a partir de hoy empiezan a surgir oportunidades, viajes y negocios nuevos.

TE PUEDE INTERESAR: CÁNCER: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la intuición que te ayudará a ponerte en el lugar que debes en el momento preciso del eclipse lunar.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Cáncer: pasar por alto una importante recomendación o sugerencia.

¿Qué debo evitar?: la pérdida de tiempo en cosas innecesarias.

Frase del día: la alegría y el amor crecen cuando lo podemos compartir con los demás.

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Virgo o Capricornio, que es tu opuesto. También la relación con otros signos de agua.

La relación más tensa: evita las fricciones con nativos del signo Géminis o Acuario, asimismo con los arianos.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los signos de tu mismo elemento, así como los de tierra y también hay una buena energía en relación a Libra.

Si estás soltero o soltera: estos días que siguen al eclipse serán de encuentros importantes y decisivos con quienes pueden cambiar tu realidad afectiva.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana