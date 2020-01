Horóscopo Aries: 8 de enero de 2020 "Una etapa de solidez en tu vida en general"

Hoy 8 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Aries.

Lo que debes saber Aries

La Luna transita por el signo de Géminis en la vibración del cuatro, la base de la pirámide. Todos los planetas están directos menos Urano que sigue retrógrado en Tauro. Tu regente, el planeta Marte está en Sagitario.

Hay buenas noticias para ti. Estás en el camino floreciente del amor, cosechas lo que has sembrado y mucho antes de lo que pensabas contarás con recursos que te ayudarán a regalarte unas vacaciones o algo muy singular para disfrutar mejor este primer mes del año.

Existe una onda favorable que está atrayendo la prosperidad a tu vida. Se inicia un nuevo rumbo en todo lo que está a tu alrededor y que te irá preparando paulatinamente durante este primer trimestre del 2020 para lo que será un ciclo de cumpleaños espectacular en el mes de marzo, y ya desde ahora lo empiezas a sentir, en enero.

Amor

Es muy probable que cuando le digas algo a esa persona que está a tu lado ¡no lo entienda bien! y te diga que "sí" o "no" por salir del paso.

Cuando vayas a plantear algo importante asegúrate que te han entendido, o sea, no lo digas de una forma ligera sin insistir porque posiblemente no tengas la respuesta que buscas.

Salud

Los arianos suelen tener problemas con la garganta durante este ciclo así que cuídate bien, si hay mal tiempo no salgas desabrigado a la intemperie, no fuerces tu voz y sobre todo evita los resfriados. Si padeces de problemas asociados con la glándula tiroides no te descuides porque en este período estás muy sensible.

Trabajo

El período que estás viviendo en estos momentos trae regalos cósmicos para ti sobre todo en el área laboral y es muy probable que a partir de esta próxima semana de enero , y antes que finalice el trimestre estés en el lugar que has deseado estar y hayas resuelto los problemas pendientes.

Dinero y fortuna

El dinero que precisas está más cerca de ti de lo que piensas así que no escatimes esfuerzos y pon a funcionar esas ideas que te están dando vueltas en la cabeza y que te acercarán a lo que realmente vale la pena para que atraigas a tu vida la prosperidad.

TE PUEDE INTERESAR: ARIES: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este miércoles: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la energía de tu regente Marte en el elemento fuego que te inspira, llena de entusiasmo y alegría.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Aries: insistir en un plan o proyecto que no da resultados.

¿Qué debo evitar?: las reacciones impulsivas o emocionales.

Frase del día: de nada sirve lamentarnos por los tiempos que estamos viviendo, la mejor actitud es tratar de mejorarlos.

Predicción de pareja para hoy miércoles

La mejor relación de hoy: este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. También es muy intensa la relación con Cáncer, aunque sea de agua.

La relación más tensa: evita discutir con nativos de Escorpión o Virgo.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad, pero mejor en fuego y aire o sea, Aries, Leo Sagitario y Acuario, Géminis y Libra.

Si estás soltero o soltera: estos días del primer mes del año 2020 marcarán una gran diferencia entre la compañía y la soledad.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana