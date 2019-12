Horóscopo Aries: 31 de diciembre de 2019 "Te envuelve una actitud cooperadora"

Horóscopo Aries: 30 de diciembre de 2019 "Te envuelve una actitud cooperadora"

Hoy 31 de diciembre de 2019, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Aries.

Lo que debes saber Aries

La Luna transita por el signo de Piscis en la vibración del nueve, la que marca el fin de un ciclo. El único planeta que está retrógrado es Urano en Tauro, todos los demás están directos. Tu regente, el planeta Marte está en Escorpión.

Hay importantes cambios en tu manera peculiar de ver lo que sucede a tu alrededor y si te sientes indeciso o preocupado por tu porvenir, no olvides que con el inicio del nuevo año en unos días se transformar todo de una manera dinámica en tu vida, inclusive los primeros días de enero tendrás a la Luna en tu signo Aries.

Tu vida laboral está unida a tu vida amorosa así que en estos momentos ambos aspectos de una sola cosa estarán marchando juntos para darte una gran alegría porque quien te ama está muy cerca de ti, tal vez trabajando ahora contigo o viviendo en la proximidad de tu domicilio.

Amor

No hay nada que hacer cuando la otra persona insiste en seguir su camino. Si esto es lo que te ocurrido no sigas perdiendo tu tiempo. No insistas y deja que reflexione y tome sus decisiones sentimentales mientras tú sigues tu vida.

Salud

Es un lunes de reposo. Si padeces de dolores en la espalda trata de conseguir una buena cama o adapta la misma de modo tal que tu sueño sea reparador.

Una mala noche en un colchón inadecuado puede ser la causa de tu malestar diurno y molestias en el cuerpo. Cuídate para que puedas esperar el año 2020 en la mejor de las formas, ariano.

Trabajo

Si tu trabajo es en un campo creativo estarás muy inspirado. También hay noticias alentadoras asociadas con tu actividad laboral y la parte afectiva. Es un día de sorpresas, mantén tus ojos bien abiertos porque en tu empleo todo es posible.

Dinero y fortuna

Te alegras al recibir una nota de agradecimiento y un regalo valioso. Asimismo es muy posible que hoy obtengas una aprobación crediticia o la firma necesaria para una compra importante. Tu dinero está creciendo lenta, pero de manera estable.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu actitud cooperadora frente a una nueva situación.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Aries: dejar que sea la ira la que te controle.

¿Qué debo evitar?: peleas y argumentos con personas que no son inteligentes.

Frase del día: en la vida todo es un cambio constante, lo único que nunca cambia es precisamente el cambio.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra.

La relación más tensa: cuidado a la hora de entrar en argumentos con Cáncer o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire no así en los de agua.

Si estás soltero o soltera: a medida que se acerque el fin de año te sentirás más seguro de ti mismo.

FUENTE: Univision

