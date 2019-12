Horóscopo Aries: 28 de diciembre de 2019 "Luna te vuelve atrevido en el amor"

Hoy 28 de diciembre de 2019, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Aries.

Lo que debes saber Aries

La Luna está en Acuario en la vibración del siete, la del conocimiento. El planeta Urano es el único que sigue retrógrado, todos los demás están directos. Tu regente, el planeta Marte está en Escorpión

Hoy sábado tu regente Marte se coloca en dos sextiles imprevisibles con los planetas Saturno y el planetoide Plutón, o sea, a 60 grados de diferencia entre ambos en un aspecto muy sugestivo al combinarse con la acción de la Luna en el elemento aire, muy compatible contigo que eres de fuego.

Ante algo inesperado procede con calma, ariano. No es momento de actuar impulsivamente sino de combinar tus emociones con el sentido común y reaccionar de una forma inteligente ante las situaciones embarazosas que puedan presentarse este fin de semana.

Has estado algo inquieto durante estos días pasados, pero recuerda que tú eres temperamental y si no canalizas adecuadamente esos impulsos podrías verte envuelto en escenarios desagradables, totalmente evitables con un poco de control de tu parte, no lo olvides, Aries. La clave de la felicidad está en tus manos.

Amor

Espera un poco antes de tomar una decisión sentimental que te fuerce a terminar con alguien amado y empezar un rumbo nuevo pues hoy sábado, bajo el efluvio de la Luna en Acuario y tu regente en Escorpión, podrías estar impulsivo y quizás estarías actuando basándote en una emoción del momento. Toma este período como una estación de aprendizaje emocional.

Salud

Si no sabes con certeza los efectos de un medicamento no lo vayas a usar sin haber antes consultado con tu médico o un farmacéutico responsable pues aplicarte algo en tu piel, aparentemente inofensivo, podría causarte daños.

Trabajo

Ten cuidado con las falsas ilusiones. Si dejas un trabajo estable que en estos momentos te está dando dinero y beneficios por algo fantasioso y poco probable estarías arriesgando tu presente y comprometiendo tu futuro.

Antes de dar un paso así debes estar muy seguro. El nuevo año 2020 se augura como uno de los mejores del lustro.

Dinero y fortuna

Hay buenas noticias para ti en el plano económico pues durante estos días finales del año 2019 tendrás en tus manos posibilidades que pensaste no ibas a tener y en pocos días, durante la primera quincena de enero, empezarás a recibir lo que hasta ahora te parecía difícil o improbable.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: Moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: Un encuentro con alguien que te hará reflexionar y tomar segundas opiniones.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Aries: Tratar de imponer tus puntos de vista a los demás.

¿Qué debo evitar?: Las actitudes impositivas y autoritarias.

Frase del día: Cuando sientas miedo no te deprimas pensando que eres cobarde, las personas valientes también lo sienten, pero se sobreponen y lo vencen ¡ahí está la diferencia!

Predicción de pareja para hoy sábado

La mejor relación de hoy: Este día las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra y Géminis.

La relación más tensa: Cuida tus expresiones cuando hables con un Capricornio o un Virgo, puedes ser mal interpretado.

Tu compatibilidad actual: Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra.

Si estás soltero o soltera: Esta etapa de transición entre el 2019 y el 2020 se caracterizará por los emotivos encuentros sentimentales que tendrás con personas maravillosas.

