Horóscopo Aries: 13 de enero de 2020 "Se aclaran muchas dudas"

Hoy 13 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro,les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Aries.

Lo que debes saber Aries

La Luna transita por el signo de Virgo en la vibración del nueve, la que indica el fin de un ciclo. Todos los planetas están directos. Comienza el tránsito de Venus por el signo de Piscis. Tu regente, el planeta Marte sigue directo en tránsito por Sagitario.

Concéntrate en lo que tienes pues quien no es feliz con aquello que detenta no será feliz con nada ni con nadie. Con la entrada de Venus, planeta del amor, en el sensible signo pisciano esta puede ser tu noche de amor y grandes reconciliaciones si te encuentras algo distanciado de quien amas.

Florecen los encuentros sentimentales y las aventuras románticas. Recuerda que el amor no tiene edad y si te sientes entusiasmado frente a una persona con una gran diferencia de edades, déjate llevar por esos impulsos. Las peculiaridades de tu temperamento subyugan a una persona muy exigente, y sales victorioso de la prueba.

Amor

Antes de dar un paso significativo en tu vida amorosa analiza bien lo siguiente: si lo que buscas es una aventura, estás en buen camino, pero si esperas un compromiso serio puedes salir decepcionado si te dejas influir por poses y apariencias.

Salud

Hay noticias positivas para ti porque con el ciclo astral actual muchas afecciones terminan, sobre todo si últimamente te has sentido alterado o nervioso, con problemas de palpitaciones o trastornos similares.

Trabajo

No te desalientes frente a una negativa, insiste y conseguirás tus objetivos. Estarás muy centrado en este lunes y obtendrás lo que te propongas. Los cambios planetarios a tu alrededor favorecen los aumentos de sueldo y promociones.

Dinero y fortuna

Pon en marcha tu sentido económico en la segunda quincena de enero y recogerás los frutos en pocas semanas. No malgastes tus recursos económicos ni el dinero que ahora llegue a tus manos en artículos que pueden parecer útiles, pero que en el fondo no sirven para nada.

TE PUEDE INTERESAR: ARIES: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu deseo de ayudar a una persona necesitada, el toque compasivo que te envuelve con el tránsito de Venus por el signo pisciano al comenzar esta semana.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Aries: prometer algo que luego no podrás cumplir y te causaría mucho estrés.

¿Qué debo evitar?: pensar que los demás ven el mundo como tú lo ves.

Frase del día: podemos engañar a todos, menos a nosotros mismos, ocupando la altura que no nos pertenece, y cuando se descubre la verdad la caída es aparatosa.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra y Géminis.

La relación más tensa: cuidado a la hora de entrar en argumentos con Cáncer o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire no así en los de agua.

Si estás soltero o soltera: suaviza tus ímpetus porque tu temperamento dominante es un freno para que esa persona te exprese sus sentimientos.

FUENTE: Univision

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana