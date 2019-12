Horóscopo Acuario: 30 de diciembre de 2019 "Ilusiones en tu vida amorosa"

Hoy 30 de diciembre de 2019, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Acuario.

Lo que debes saber Acuario

La Luna transita por el signo de Piscis en la vibración del nueve, la que marca el fin de un ciclo. El único planeta que está retrógrado es tu regente, Urano, en Tauro, todos los demás están directos.

Tu vida amorosa se convierte en algo divertido, pero para disfrutarla bien debes dar rienda suelta a tu imaginación acuariana para que nada te impida disfrutar plenamente tu intimidad y sexualidad.

Tu signo del elemento aire es creativo, vivaz, alegre, pero si te dejas influir por personas negativas, quejumbrosas y cargadas de problemas entonces vas a caer en la trampa del pesimismo y eso no va contigo. No te adelantes a los acontecimientos.

Amor

Hay situaciones inesperadas a tu alrededor, tal vez una reunión, fiesta, cumpleaños u otra actividad súbita que te colocará en el camino de la reconciliación o el encuentro con quien es importante en tu vida. Disfruta cada instante con la apertura mental que caracteriza tu signo Acuario.

Salud

Procura separar un tiempo este lunes para tu relajación total. Estás algo desconcentrado y podrías causar accidentes de tránsito, pequeños choques y problemas capaces de afectar tu salud. Con un poco de atención no deben suceder.

Trabajo

Usa tu sentido común y acopla tus necesidades a tu empleo. Si tu centro de trabajo es tu casa y prestas servicios a alguna empresa, rodéate de las condiciones para que tus asuntos familiares no entren en conflicto con tus intereses laborales. Si no lo has hecho aún, hazlo al comenzar el nuevo año 2020.

Dinero y fortuna

Hay una vibración armónica a tu alrededor, pero deberás subordinar algunos intereses de hoy a tus proyectos futuros. Con una visión a largo plazo podrás realizar inversiones positivas y no malgastar tu dinero en compras inútiles.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu genialidad y creatividad acuarianas que te colocarán en el lugar donde desde hace tiempo debías estar.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Acuario: confundir una premonición con una intención.

¿Qué debo evitar?: las decisiones tomadas bajo fuertes estados emocionales.

Frase del día:

El amor tiene un sentimiento opuesto, y no es el odio precisamente, sino el egoísmo.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego.

La relación más tensa: puede surgir con un nativo de Capricornio.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego.

Si estás soltero o soltera: tendrás frente a ti a quien realmente es una persona que vale la pena conocer con más profundidad.

FUENTE: Univision

