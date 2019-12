Horóscopo Acuario: 29 de diciembre de 2019 "Un fin de semana excitante"

Hoy 29 de diciembre de 2019, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Acuario.

Lo que debes saber Acuario

Hoy ocurre el importante tránsito de Mercurio por el signo de Capricornio. La Luna está en Acuario en la vibración del ocho, la de los bienes materiales. Todos los planetas están directos, excepto tu regente, Urano, que sigue retrógrado en Tauro.

Muy pronto estarás frente a quien va a significar un salto importante en tu vida sentimental, acuariano. Mira sus ojos con toda intención y descubrirás muchas cosas. La pasión oculta te invitará al amor.

Guíate por lo que sientes y no solamente por lo que piensas. Si la persona que está contigo te inspira confianza, no pongas en duda sus palabras, pero si notas algo que no te gusta, exprésalo, no te quedes callado y así los malentendidos se aclararán.

Amor

Cuidado con una falsa promesa, alguien que te dice es libre, y realmente no lo es ya que en este ciclo, con tu regente Urano retrógrado, estás muy vulnerable a las manipulaciones de índole sentimental.

Salud

Si este domingo es tu día de descanso aprovéchalo como tal y relájate, ya bien sea saliendo a un lugar donde puedas expansionarte física y mentalmente o dejando a un lado tus responsabilidades cotidianas.

Trabajo

Hay quienes se te acercarán con comentarios poco constructivos relacionados con tu trajo. No te dejes llevar por esas falsas impresiones porque lo único que conseguirías es deprimirte y sentirte mal en tu empleo.

Dinero y fortuna

Una compra que parece demasiado buena puede ser una trampa. Lee bien los contratos que se presenten a tu consideración y mucho cuidado con esos esquemas que llegan a tus oídos para “hacerte rico de la noche a la mañana” o esas absurdas cadenas que llegan por los medios sociales, especialmente por Facebook y son trampas.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un encuentro fugaz, pero impactante con quien te inspira mucho desde que le conoces.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Acuario: vacilar en el momento de actuar.

¿Qué debo evitar?: las ideas derrotistas.

Frase del día:

El optimismo es contagioso, pero el pesimismo también, acércate a las personas optimistas y aléjate de las pesimistas.

Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario y muy bien con Libra.

La relación más tensa: sé muy cuidadoso cuando entres en negocios con personas de Tauro o Escorpión.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra, un poco menos con Géminis.

Si estás soltero o soltera: si estabas preocupado porque no tenías una relación ahora comprendes que en este ciclo con Urano retrógrado era lo mejor para ti.

FUENTE: Univision

