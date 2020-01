Horóscopo Acuario: 2 de enero de 2020 "Tu mente se expande, amplías tus horizontes"

Hoy 2 de enero de 2020, con información del Profesor Zellagro, les compartimos lo que depara el destino a los nacidos bajo el signo de Acuario.

Lo que debes saber Acuario

La Luna transita por el signo de Aries en la vibración del siete, la del conocimiento. Con la excepción de tu regente, Urano, que sigue retrógrado en Tauro, todos los demás planetas están directos. Venus está directo en tu signo.

Este es un fin de semana que será inolvidable porque la energía cósmica que te envuelve te estará proyectando a nuevas dimensiones sentimentales.

Aprovecha el tiempo para poner tus asuntos en orden, sobre todo los económicos. En el amor vete preparando para una noticia asociada con un viaje imprevisto donde lo mejor siempre puede suceder.

Al mismo tiempo vas a descubrir una forma muy original de aumentar tus ingresos y ganar más dinero haciendo algo diferente. Se avecinan momentos intensos dentro de tu paisaje emocional, acuariano.

Amor

Tu vida sentimental florece. Un encuentro reciente con una persona que hasta hace poco era desconocida para ti se convierte inesperadamente en el centro de atención de tu vida amorosa así que si estás soltero o soltera buscando algo que hacer con tu soledad ya tienes la respuesta.

Salud

No descuides tu salud si anteriormente has tenido problemas médicos y estás sometido a tratamientos y medicaciones. No vayas a dejarlos pensando que ya no los necesitas. Mantén siempre un nivel de atención a las señales de tu cuerpo.

Trabajo

Estás gozando de un nivel satisfactorio de estabilidad laboral y tus superiores respetan tu trabajo. Esta tranquilidad te permitirá hacer presupuestos y trazarte planes más concretos que te ayudarán a mejorar tu status en tu empleo y ganar más en el futuro cercano sobre todo a medida que se acerque tu ciclo de cumpleaños en unos días.

Dinero y fortuna

Ejerce un mayor control en tu bolsillo y no derroches el dinero que está llegando a tu vida. Tus ingresos crecerán mucho si los inviertes de manera razonable y no empiezas a gastarlo en una obsesión de compras impulsivas. Cuando te lleguen por correo esas ofertas de tarjetas de crédito no caigas en la tentación.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu creatividad y originalidad acuarianas, dos sellos característicos de tu personalidad.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Acuario: insistir en lo que no tiene vuelta atrás de hoja en el libro de tu vida.

¿Qué debo evitar?: repetir un error, incurrir nuevamente en la misma equivocación.

Frase del día: si quienes fomentan las guerras tuvieran que ir al campo de batalla el mundo viviría en paz.

Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo y también de fuego, particularmente Sagitario.

La relación más tensa: puede surgir con un nativo de Tauro.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego y en especial con el signo Sagitario.

Si estás soltero o soltera: te sentirás satisfecho en tu ser interno por todas las cosas hermosas que estás aprendiendo de ti mismo en este nuevo año que ha comenzado.

FUENTE: Univision

