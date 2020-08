Hongos mágicos podrían ayudar en la salud mental, según expertos

Hongos mágicos podría ayudar en la salud mental. Foto: Nueva Mujer

Los hongos mágicos y sus efectos psicodélicos han llevado a las personas a viajes durante miles de años, pero solo recientemente los científicos han comenzado a comprender lo que sucede en su cerebro cuando toma hongos. La investigación indica que la psilocibina, el ingrediente activo de los hongos, puede ser útil para diferentes problemas de salud mental, incluida la depresión severa.

Efectos de los hongos mágicos

El Dr. Donald Sansom, director del centro de tratamiento de adicciones de Sierra Tucson dice que el químico de psilocibina en el hongo se descompone en el hígado en psilocina de forma psicoactiva. Ese es el compuesto que hace que las paredes se muevan y las flores respiren.

El principal tipo de célula en el cerebro afectado por la psilocibina se llama receptor 5-HT2A. Es uno de los receptores cerebrales de serotonina, una sustancia que afecta el estado de ánimo. Si bloquea el 5-HT2A antes de administrar psicodélicos, ya no obtendrá los efectos típicos en los humanos.

Un estudio publicado en PNAS en 2020 también encontró que 5-HT2A ayuda al cerebro a hacer nuevas conexiones y a encontrar nuevas formas de comunicación entre las células cuando estás drogado, lo que explica por qué las personas con hongos informan formas de pensar muy diferentes. Pero las sensaciones extrañas de los viajes van mucho más allá de estas pequeñas células.

Beneficios de los hongos mágicos en la salud mental. Foto: Infobae

Los efectos psicodélicos de los hongos pueden comenzar en el tálamo del cerebro, que filtra toda la información que recibe del mundo exterior. Algunos han propuesto que los psicodélicos apaguen este mecanismo de activación. Esto no significa que sintonice partes del universo que no están allí, sino que su cerebro no puede descubrir a qué prestarle atención.

Katrin Preller Ph.D., investigadora de psilocibina en la Facultad de Medicina de Yale, dice que sus estudios han demostrado que cuando estás drogado, el tálamo también tiende a comunicarse más con las regiones sensoriales del cerebro, dedicadas a cosas como el gusto y olor.

Las sensaciones extrañas de su viaje podrían ser el tálamo que absorbe toda la información, en lugar de ordenarla de la manera habitual.

¿Qué hace al cerebro los hongos mágicos?

En condiciones normales, diferentes regiones del cerebro trabajan juntas como redes funcionales. Pero bajo la influencia de los psicodélicos (como la psilocibina), estas redes comienzan a desintegrarse y comenzamos a ver un aumento en la conectividad global. La apertura de las redes cerebrales podría conducir a todas las experiencias místicas que las personas tienen cuando se desconectan.

Spriggs dice que este reinicio de las redes del cerebro podría ayudar con los trastornos de salud mental. Con la desintegración de las redes cerebrales viene una relajación de las creencias previas de una persona. Un estudio publicado en Nature en 2017 por el equipo del Imperial College encontró que este restablecimiento podría ser una gran parte de los efectos positivos de la psilocibina en las personas con depresión resistente al tratamiento.

Otra teoría sobre las experiencias místicas en el cerebro involucra una pequeña región llamada claustrum, que participa en la toma de decisiones y la atención. Frederick Barrett, Ph.D., profesor asociado en el Centro Johns Hopkins de Investigación Psicodélica, dice que la psilocibina interrumpe el claustrum, y que eso podría causar esos cambios extraños en uno mismo y en la experiencia.

A pesar de que todavía hay muchos misterios sobre la psilocibina y el cerebro, el compuesto muestra una gran promesa. Un número creciente de ensayos clínicos sugiere que los psicodélicos podrían tener potencial para tratar una variedad de afecciones de salud mental, incluida la depresión, el TOC, la adicción e incluso la ansiedad al final de la vida: el miedo a la muerte en pacientes con enfermedades terminales.